BMC House Lottery: पालिकेच्या ४२६ घरांसाठी अल्प प्रतिसाद, 'या' तारखेला लॉटरी निघणार; कसा पाहता येणार निकाल?

मुंबई : पालिकेकडून होणाऱ्या ४२६ घरांच्या लॉटरीसाठी १४ नोव्हेंबर या अंतिम मुदतीपर्यंत २,०३७ जणांनी अर्ज भरले आहेत. हे अर्जदार येत्या २० नोव्हेंबरला काढण्यात येणाऱ्या सोडतीसाठी पात्र असणार आहेत. अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी ही घरे असून, अर्जदारांचा मरोळ-अंधेरी, गोरेगाव, कांदिवली येथील घरांसाठी चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या घरांची किंमत ५९ लाख ते ७८ लाखांपर्यंत आहे. भायखळा येथील कोटींच्या घरांना अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे..येत्या २१ नोव्हेंबरला सोडतीचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावली-२०३४च्या विनियम १५ व ३३ (२०) (ब) अंतर्गत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावरील प्रकल्प राबवणाऱ्या विकसकांडून पालिकेला प्रीमियमच्या बदल्यात घरे द्यावी लागतात. अशी ८०० घरे पालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. त्यातील ४२६ घरांची सोडत काढून विक्री करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला..पालिकेकडून पहिल्यांदाच म्हाडाच्या धर्तीवर २० नोव्हेंबला अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी सोडत काढली जाणार आहे. १६ ऑक्टोबरपासून घरांसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आणि १४ नोव्हेंबरला अंतिम मुदत होती. भांडुप, गोरेगाव, कांजूरमार्ग, भायखळा, जोगेश्वरी, कांदिवली, अंधेरी, दहिसर, गोरेगाव अशा ठिकाणी ही घरे आहेत. मोक्याच्या जागी असलेल्या या घरांची किंमत ५३ लाख ते एक कोटीपर्यंत ठेवण्यात आली. रेडीरेकनरपेक्षा कमी दर नसतानाही हजारो मुंबईकरांनी सुरुवातीला घरांसाठी नोंदणी केली, मात्र तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही..कोणत्या ठिकाणी किती अर्ज?प्रेस्टिज भायखळा – ४२ घरांसाठी ११२ अर्जएलबीएस मार्ग भांडुप(प.) – २४० घरांसाठी १२९ अर्ज१६/ए मरोळ-अंधेरी (पू.) – १४ घरांसाठी ९३७ अर्जमाजासगाव, जोगेश्वरी (पू.) – ४६ घरांसाठी ३९३ अर्जत्रिलोक पार्क, कांदिवली (प.) – ४ घरांसाठी ८३ अर्जस्वामी विवेकानंद मार्ग, गोरेगाव (पू.) – १९ घरांसाठी १८९ अर्जकांदिवली (प.) – ३० घरांसाठी ११५ अर्जकांजूर-आदि अल्लूर – २७ घरांसाठी ५५ अर्जसागर वैभव सोसायटी, कांदिवली – ४ घरांसाठी २४ अर्ज.२० नोव्हेंबरला सोडत२० नोव्हेंबरला सोडत काढली जाईल. या सोडतीतून निवड झालेल्या यशस्वी व प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदारांची नावे २१ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत..