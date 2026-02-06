मुंबई

Sharad Pawar: मुंबई महापालिकेत पवारांचा वेगळाच गेम! एकमेव नगरसेवकाची साथ भलत्याच पक्षाला?

Mumbai Mayor Election 2026: पवारांच्या एकमेव नगरसेवकानं ज्यांच्यासोबत निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत जाण्याऐवजी ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढली, त्यांच्यासोबत जाणं पसंत केलं आहे.
Mumbai Municipal Corporation: ७४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प, ८० हजार कोटींच्या ठेवी... एवढी मोठी रोकड देशातील इतर कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नाही, ती फक्त मुंबई महापालिकेकडे आहे. या आर्थिक ताकदीमुळेच मुंबईला किंवा मुंबई महापालिकेला केंद्र किंवा राज्य सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरवावा लागत नाही. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेला सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी म्हणतात.

