Sharad Pawar: मुंबई महापालिकेत पवारांचा वेगळाच गेम! एकमेव नगरसेवकाची साथ भलत्याच पक्षाला?

Mumbai Municipal Corporation: ७४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प, ८० हजार कोटींच्या ठेवी... एवढी मोठी रोकड देशातील इतर कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नाही, ती फक्त मुंबई महापालिकेकडे आहे. या आर्थिक ताकदीमुळेच मुंबईला किंवा मुंबई महापालिकेला केंद्र किंवा राज्य सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरवावा लागत नाही. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेला सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी म्हणतात. .असं असतानाही, महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालाला १५ दिवस उलटून गेल्यानंतरही मुंबई महापालिकेत घडामोडींना वेग आलेला दिसत नव्हता. पण, आता जसजशी महापौरपदाची निवडणूक जवळ यायला लागली तशा घडामोडींनी वेग घेतलेला दिसतोय. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला काठावरचे बहुमत मिळाले. त्यामुळे महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी दोन्ही पक्षात रस्सीखेच दिसून येत आहे. त्यातच स्थायी समितीच्या सदस्य संख्याबळ १३-१३ असे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे समसमान असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत स्थायी समितीसाठी रस्सीखेच सुरु असून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण, अन्य पक्षीय नगरसेवकांच्या पाठिंब्यासाठी भाजप-शिंदेंची शिवसेना प्रयत्नशील असल्याचं दिसून आलंय..मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक ८९, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला २९ जागा मिळाल्या. तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ६५, काँग्रेस २४, एमआयएम आठ आणि मनसेला सहा जागा मिळाल्या. याशिवाय अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा एक नगरसेवक पालिकेत निवडून आला आहे. आणि राष्ट्रवादीच्या चारही नगरसेवकांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याचं कळतंय. पण, त्यात धक्कादायक बाब आहे ती पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या एकमेव नगरसेवकाची... कारण, मुंबईत ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि पवारांची राष्ट्रवादी महापालिका निवडणूक एकत्रितरित्या लढले. पण, आता निवडणुकीच्या निकालानंतर मात्र पवारांच्य़ा राष्ट्रवादीनं भूमिका बदललेली दिसते..झालं असं की, २२७ जागा असणाऱ्या मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केवळ एका जागेवर विजय मिळवला आहे. पण तरी पवारांच्या एकमेव नगरसेवकानं ज्यांच्यासोबत निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत जाण्याऐवजी थेट ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढली. त्यांच्यासोबत जाणं पसंत केलं..असं का केलं? याविषयी खुद्द नगरसेवक अजित रावराणे यांनी म्हटलं की, मला कुठेही निधी कमी पडता कामा नये, याची मला काळजी घ्यायची आहे. माझ्या प्रभागातील लोकांना विश्वासात घेऊन एकनाथ शिंदेंकडून कोणताही निधी कमी पडू देणार नाही, याची खात्री मिळाल्यानं त्यांना पाठिंबा दिला. याविषयी पक्षनेतृत्वाशी थेट नाही पण, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात मुंबईची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, त्यांच्याशी याबाबत बोलणं झालेलं आहे. शिवाय, शिवसेनाच का भाजप का नाही? तर नेत्याशी थेट असलेला संवाद, शिंदेंशी असलेली जवळीक अन् त्यांनी दिलेला शब्द यामुळे आपण शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा देत आहोत.पवारांच्या राष्ट्रवादीची खेळी काय?मुंबई महापालिकेतील पक्षाची आकडेवारी लक्षात घेता, स्थायी समितीत २७ सदस्यांबाबत सांगायचं झालं तर, सत्ताधारी पक्षातील भाजपचे १०, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे तीन तर विरोधी पक्षातील उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आठ, काँग्रेसचे तीन तसेच एमआयएम आणि मनसेचे प्रत्येकी एक सदस्य असणार आहे. सत्ताधारी-विरोधक १३-१३ सदस्य आणि एक शिक्षण समिती अध्यक्ष पदसिद्ध सभापती असणार आहे, हे गणित पालिका अधिकाऱ्यांकडून मांडले जात आहे..समसमान सदस्य संख्येमुळे भविष्यात महत्त्वाच्या प्रस्तावावेळी सत्ताधाऱ्यांची अडचण होऊ शकते. त्यामुळेच सत्ताधारी सदस्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आता शिवसेना आणि भाजपकडून प्रयत्न सुरु झालेले दिसताहेत. विरोधी पक्षातील दोन-तीन नगरसेवकांनी सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा दिला तर, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा एक सदस्य कमी होण्याची शक्यता आहे. तर, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून अन्य पक्षांशी आघाडीचा प्रयत्न केला जात आहे.त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील स्थायी समितीच्या बेरीज-वजाबाकीच्या गणितात तूर्तास तरी शिंदे वरचढ झालेले दिसताहेत. पण, अजूनही महापौर पदाच्या निवडीला ११ तारखेपर्यंत अवधी आहे. तोपर्यंत ठाकरेंची शिवसेना आणि भाजप कसा डाव साधतात आणि काय खेळी खेळतात हे पाहणं महत्वाचं असेल..