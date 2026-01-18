Mumbai Mayor : मुंबईत ९४ वर्षात महापौरपदी ३५ अमराठी, शिवसेनेचे सर्व महापौर मराठीच

बृहन्मुंबई महापालिकेत १९३१ मध्ये ठराव करून अध्यक्षपदाचे नामकरण महापौर करण्यात आले. त्यानंतर मागील ९४ वर्षांमध्ये ३५ अमराठी महापौरांनी मुंबईचे नेतृत्व केले. १९७२ मध्ये मराठीला ही महापालिकेच्या प्रशासकीय भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर पुढे २०२२ पर्यंत सात अमराठी महापौर झाले आणि ते सर्व काँग्रेसचे होते. त्यात आर. के. गणात्रा, बी. के. बोमन बेहराम, एन. डी. मेहता, मुरली देवरा, ए. यू. मेमन, एम. एच. बेदी, आर. आर. सिंह यांचा समावेश होता..शिवसेनेचे सर्व महापौर मराठीचमुंबई महापालिकेत १९७३ मध्ये शिवसेनेचे सुधीर जोशी हे पहिले मराठी महापौर झाले. पुढे १९९७ पासून २०२२पर्यंत मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता होती. या कालखंडात शिवसेनेने महापौरपद मराठी होते..BMC Election: मुंबई महापालिकेत अमराठी चेहऱ्यांचा भरणा! पाच-दहा नव्हे तब्बल 'इतके' जण विजयी.गत ५० वर्षांतील राजकीय वाटचाल१ - १९ जून १९६६ रोजी शिवसेनेची स्थापना झाल्यापासून काही अपवाद वगळता आजतागायत महापालिकेवर शिवसेनेचीच सत्ता राहिली. १९६८ मध्ये शिवसेनेने प्रजा समाजवादी पक्षासोबत पहिल्यांदा महापालिकेची निवडणूक लढवली. त्यात ४२ जागा जिंकून सर्वांना धक्का दिला.२ - १९७३ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने ३९ जागा जिंकल्या. काँग्रेस ४५ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तरी शिवसेनेने मुस्लिम लीग आणि इतर पक्षांच्या मदतीने प्रथमच सत्ता स्थापन केली. सुधीर जोशी हे शिवसेनेचे पहिले महापौर ठरले. १९७६ मध्ये मनोहर जोशी महापौर झाले..३ आणीबाणीनंतर १९७८ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाच्या लाटेत शिवसेनेचा पराभव झाला. १९८५मध्ये सेना पुन्हा सत्तेत येत छगन भुजबळ महापौर झाले. १९९२ मध्ये २२१ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महिलांसाठी ३० टक्के जागा राखीव होत्या.४ - १११ जागा जिंकत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. शिवसेना ६९, भाजप १४, जनता दल १० आणि इतरांना १७ जागा मिळाल्या, मात्र तरीही रिपाइंचे चंद्रकांत हांडोरे महापौर झाले.५ - पुढे १९९७ पासून २०१७ पर्यंत झालेल्या पाच निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचीच सत्ता कायम राहिली..महापौर (१९३१ ते आजपर्यंत)१९३१-१९३२ सर जे. बी. बोमन-बहेराम१९३२-१९३३ सर व्ही. एन. चंदावरकर१९३३-१९३४ डॉ. मोरेश्वर चिंतामण जावळे१९३४-१९३५ हुसेनली एम. रहिमतुल्ला१९३५-१९३६ कृशेद एफ. नरीमन१९३६-१९३७ जम्नादास एम. मेहता१९३७-१९३८ डॉ. एलिजाह मोझेस१९३८-१९३९ सर सुलतान एम. चिनॉय१९३९-१९४० सर बहराम एन. करंजीया१९४०-१९४१ मथुरादास त्रिकमजी१९४१-१९४२ डॉ. जे. ए. कोलॅको१९४२-१९४३ युसुफ जे. मेहेरअली१९४३-१९४४ एम. डी. डी. गिल्डर, एम. आर. मसानी१९४४-१९४५ नगीनदास टी. मास्टर१९४५-१९४६ डॉ. जे. अल्बन डिसोजा१९४६-१९४७ मोहम्मदभाय आय. एम. रावजी१९४७-१९४८ ए. पी. सबावाला१९४८-१९४९ डॉ. एम. यू. मस्कारेन्हास१९४९-१९५२ एस. के. पाटील१९५२-१९५३ गणपतीशंकर एन. देसाई१९५३-१९५४ डॉ. पी. ए. डायस१९५४-१९५५ दहयाभाई व्ही. पटेल१९५५-१९५६ एन. सी. पुपाला१९५६-१९५७ सुलोचना एम. मोदी / सालभॉय कदर१९५७-१९५८ डॉ. सायमन फर्नाडिस / एम. व्ही. दोंदे१९५८-१९५९ एस. एस. मिरजकर१९५९-१९६० डॉ. पी. टी. बोराळे१९६०-१९६१ विष्णूप्रसाद एन. देसाई१९६१-१९६२ व्ही. बी. वरळीकर१९६२-१९६३ डॉ. एन. एन. शाह१९६३-१९६४ ई. ए. बंदुकवाला१९६४-१९६५ डॉ. बी. पी. दिवगी१९६५-१९६६ एम. माधवन१९६६-१९६७ एस. आर. पाटकर१९६७-१९६८ डॉ. जे. लिऑन डिसोजा१९६८-१९६९ डॉ. आर. एन. कुलकर्णी१९६९-१९७० जे. के. जोशी१९७०-१९७१ डॉ. एस. जी. पटेल.१९७१-१९७२ डॉ. एच. एस. गुप्ते१९७२-१९७३ आर. के. गणात्रा१९७३-१९७४ सुधीर जी. जोशी१९७४-१९७५ बी. के. बोमन-बहेराम१९७५-१९७६ एन. डी. मेहता१९७६-१९७७ मनोहर जी. जोशी१९७७-१९७८ मुरली एस. देवरे१९७८-१९७९ व्ही. एस. महाडीक/आर.१९७९-१९८० आर. के. चिंबुलकर१९८०-१९८१ बाबुराव एच. शेटे१९८१-१९८२ डॉ. ए. यू. मेमन१९८२-१९८३ डॉ. पी. एस. पै१९८३-१९८४ एम. एच. बेदी१९८४-१९८५ प्रशासक१९८५-१९८६ छगन भुजबळ१९८६-१९८७ दत्ता नलावडे१९८७-१९८८ डॉ. रमेश वाय. प्रभू१९८८-१९८९ सी. एस. पडवळ१९८९-१९९० शरद आचार्य१९९०-१९९१ छगन भुजबळ१९९१-१९९२ दिवाकर रावते१९९२-१९९३ चंद्रकांत हांडोरे१९९३-१९९४ आर. आर. सिंह१९९४-१९९५ निर्मला सामंत१९९५-१९९६ रा. ता. कदम१९९६-१९९७ मिलिंद वैद्य१९९७-१९९८ विशाखा राऊत१९९८-१९९९ नंदू साटम१९९९-२००२ हरेश्वर पाटील२००२-२००५ महादेव बी. देवळे२००५-२००७ दत्ता दळवी२००७-२००९ डॉ. शुभा राऊळ२००९-२०१२ श्रद्धा जाधव२०१२-२०१४ सुनील प्रभू२०१४-२०१७ स्नेहल आंबेकर२०१७-२०१९ विश्वनाथ महाडेश्वर२०१९-२०२२ किशोरी पेडणेकर२०२२-२०२६ प्रशासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.