मुंबई

Mumbai Mayor : मुंबईत ९४ वर्षात महापौरपदी ३५ अमराठी, शिवसेनेचे सर्व महापौर मराठीच

BMC Mayor List : शिवसेनेची स्थापना झाल्यापासून काही अपवाद वगळता आजतागायत महापालिकेवर शिवसेनेचीच सत्ता राहिली. १९७३ मध्ये शिवसेनेचे सुधीर जोशी हे पहिले मराठी महापौर झाले होते.
BMC Mayor History From Non Marathi To Marathi Leadership

BMC Mayor History From Non Marathi To Marathi Leadership

Esakal

सूरज यादव
Updated on

बृहन्मुंबई महापालिकेत १९३१ मध्ये ठराव करून अध्यक्षपदाचे नामकरण महापौर करण्यात आले. त्यानंतर मागील ९४ वर्षांमध्ये ३५ अमराठी महापौरांनी मुंबईचे नेतृत्व केले. १९७२ मध्ये मराठीला ही महापालिकेच्या प्रशासकीय भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर पुढे २०२२ पर्यंत सात अमराठी महापौर झाले आणि ते सर्व काँग्रेसचे होते. त्यात आर. के. गणात्रा, बी. के. बोमन बेहराम, एन. डी. मेहता, मुरली देवरा, ए. यू. मेमन, एम. एच. बेदी, आर. आर. सिंह यांचा समावेश होता.

Loading content, please wait...
marathi
Mumbai
election
BMC
mayor
shivsena

Related Stories

No stories found.