मुंबईला बॉम्बस्फोटने उडवून देण्याची धमकी देणारा 'ज्योतिषी’ जेरबंद; 14 दहशतवादी घडवणार होते कट? नोएडातून आरोपीला उचललं!

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या उत्साहात मुंबईकर रंगलेले असतानाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी मुंबईला बॉम्बस्फोट (Mumbai Bomb Threat) करून उडवून देण्याची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी अखेर जेरबंद केले आहे. ही कारवाई उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये करण्यात आली असून, आरोपीला मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) ताब्यात देण्यात आले आहे..मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या व्यक्तीचे नाव अश्विन कुमार सुप्रा (५०) असून तो मूळचा बिहारचा आहे. नोएडाहून मुंबईत आणत असताना त्याच्याकडील मोबाईल फोन आणि वापरलेले सिमकार्ड जप्त करण्यात आले आहे..धमकी देणारा कोण आहे?आरोपी अश्विन स्वतःला ज्योतिषी म्हणवत होता. तो गेल्या पाच वर्षांपासून नोएडामध्ये वास्तव्यास होता. गुरुवारी त्याने मुंबई पोलिसांच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर एक भीषण संदेश पाठवून संपूर्ण शहर हादरवून टाकले..Mumbai Police : मुंबईत घुसले तब्बल 14 पाकिस्तानी दहशतवादी? 400 किलो आरडीएक्ससह 26/11 पेक्षा भयानक हल्ल्याचा कट? पोलिस यंत्रणा सतर्क.मुंबईत शिरले १४ दहशतवादी?पोलिसांच्या चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, अश्विनीने आपल्या संदेशात दावा केला की, मुंबईतील वेगवेगळ्या वाहनांमध्ये ४०० किलो आरडीएक्स ठेवले आहे. या स्फोटांमुळे सुमारे एक कोटी लोक प्रभावित होतील. त्याने १४ दहशतवादी मुंबईत शिरल्याचा दावा केला. हे दहशतवादी स्वतःला पाकिस्तानी संघटना लष्कर-ए-जिहादीचे सदस्य म्हणवत होते. एवढेच नव्हे, तर ३४ वाहनांमध्ये ३४ 'मानवी बॉम्ब' ठेवले असल्याचा खोटा इशाराही त्याने दिला..पोलिसांचा तपास सुरूही धमकी मिळाल्यानंतर मुंबईत सुरक्षा वाढवण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ पथके तयार करून शोधमोहीम हाती घेतली आणि आरोपीचा ठावठिकाणा लावला. नोएडा पोलिसांच्या मदतीने अश्विनीला अटक करण्यात आली असून, त्याची कसून चौकशी केली जाणार आहे..