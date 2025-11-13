मुंबई

Mumbai : १० लाख मला, १५ लाख न्यायाधीशांना! १५ लाखांची लाच घेताना लिपिक जाळ्यात, कॉल उचलून न्यायमूर्तीही अडकले

मुंबईत निकाल बाजूने लावण्यासाठी २५ लाखांची मागणी करण्यात आली होती. लिपिकाने यातले १५ लाख रुपये स्वीकारताना न्यायमूर्तींना कॉल केला आणि तेसुद्धा जाळ्यात अडकले. या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
सूरज यादव
माझगाव इथं दिवाणी सत्र न्यायालयातल्या लिपिकाला १५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आलीय. यानंतर लिपिकानं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना कॉल केला आणि लाचेची रक्कम स्वीकारू का विचारलं, त्यावर न्यायाधीशांनी संमती दर्शवली. यामुळे आता लिपिकासह न्यायाधीशांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लिपिकासह न्यायाधीश लाच प्रकरणी जाळ्यात अडकल्यानं खळबळ उडाली आहे.

