'कॅट किलर'ची दहशत! मुंबईत २० मांजरींचे छिन्नविछिन्न मृतदेह आढळल्याने खळबळ; आरोपीची माहिती देणाऱ्यास ५० हजारांचं बक्षीस

मुंबई : मुंबईत एक 'कॅट किलर' फिरत असल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. मुंबईतील चेंबूर येथे गेल्या काही दिवसांत अनेक मांजरीचे छिन्नविछिन्न मृतदेह आढळले आहेत. आतापर्यंत तब्बल २० हून अधिक मांजरींची निर्घृणपणे हत्या करून त्यांचे मृतदेह फेकून दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या घटनेमुळे प्राणीप्रेमींमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चेंबूरयेथील पांजरापोळ-कामाख्यावाडी परिसरात हा खळबळजनक प्रकार घडला आहे. मागील काही दिवसांत २० हून अधिक मांजरींची अतिशय निर्घृणपणे हत्या करून त्यांचे छिन्नविछिन्न मृतदेह फेकून दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर काही मांजरी गंभीर जखमी अवस्थेतही आढळल्या आहेत. या घटनेमुळे प्राणीप्रेमींसह स्थानिकांमध्ये एकच खळबळ पसरली असून संताप व्यक्त केला जात आहे..Mumbai Crime: विनातिकीट प्रवाशाची टीसीला मारहाण, धक्का देत चेहऱ्यावर बुक्का मारला अन्...; मुंबईत खळबळजनक प्रकार.चेंबूरमधील मांजरीच्या हत्येप्रकरणी प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्या रुबिना पठाण (वय ५३) यांनी पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच रुबिना यांनी सर्व मृत मांजरांचे फोटो पोलिसांना सादर केले असून दोन मांजरांचे मृतदेह परळ येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत..रुबिना पठाण यांच्या तक्रारीनुसार, ३ सप्टेंबर रोजी कामा वाडी परिसरात चार मांजरांची क्रूरपणे हत्या करून त्यांना संपवण्यात आलं होतं. त्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी शनिवार (५ सप्टेंबर) रोजी सकाळी १० वाजेच्या सुमारास त्यांना दोन मांजरी मृतावस्थेत आढळल्या. ज्यामध्ये एका मांजरीच्या डोक्यावर जड वस्तूने वार करत तिची हत्या करण्यात आली होती, तर दुसऱ्या मांजरीवर गंभीर जखमांच्या खुणा होत्या..पेटा इंडियाकडून ५० हजाराचं बक्षीसदरम्यान, या घटनेप्रकरणी 'पेटा इंडिया' (PETA India) या संस्थेने, या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या 'कॅट किलरला' अटक करण्यास आणि त्यांना शिक्षा मिळवून देण्यास मदत करणाऱ्याला ५०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे..पोलिसांनी 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS), २०२३ च्या कलम ३२५ आणि 'प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा', १९६० च्या कलम ११(१)(अ) व ११(१)(एल) अंतर्गत हा गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या घटनेप्रकरणात आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी पोलीस परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.