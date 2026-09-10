मुंबई

'कॅट किलर'ची दहशत! मुंबईत २० मांजरींचे छिन्नविछिन्न मृतदेह आढळल्याने खळबळ; आरोपीची माहिती देणाऱ्यास ५० हजारांचं बक्षीस

Mumbai Cat Killer: मुंबईत चेंबूर येथे २० मांजरींचे छिन्नविछिन्न मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेप्रकरणी आरोपीची माहिती देणाऱ्यास ५० हजारांचं बक्षीस दिलं जाणार आहे.
Dead Cats Found in Chembur

Dead Cats Found in Chembur

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत एक 'कॅट किलर' फिरत असल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. मुंबईतील चेंबूर येथे गेल्या काही दिवसांत अनेक मांजरीचे छिन्नविछिन्न मृतदेह आढळले आहेत. आतापर्यंत तब्बल २० हून अधिक मांजरींची निर्घृणपणे हत्या करून त्यांचे मृतदेह फेकून दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या घटनेमुळे प्राणीप्रेमींमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

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