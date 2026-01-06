Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! आरटीओ सेवा जनतेसाठी दोन दिवस बंद राहणार; कोणते आणि का? जाणून घ्या...

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत बीएमसी (BMC) साठी निवडणूक प्रचार सुरू झाला आहे. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, मतदान व्यवस्था आणि रसद हाताळण्यासाठी मुंबई मध्यवर्ती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) दोन दिवसांसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे..मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीभोवती सुरू असलेल्या उत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्यांसाठी एक महत्त्वाची माहिती आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, मुंबई (मध्य) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय १४ आणि १५ जानेवारी (बुधवार आणि गुरुवार) बंद राहील. .Pratap Sarnaik: एसटीच्या ताफ्यात नव्या लालपरी दाखल करा, परिवहनमंत्र्यांचा इशारा.परिवहन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या काळात कार्यालयात कोणतेही परवाने, नोंदणी किंवा इतर नियमित कामे केली जाणार नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण आणि सुव्यवस्थित राहावी यासाठी उप निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आरटीओ इमारत आणि त्याच्या परिसराचा ताबा तात्पुरता घेतला आहे..निवडणुकीसाठी आवश्यक कर्मचारी आणि वाहनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. यावेळी, २२७ बीएमसी जागांसाठी होणारी लढत अत्यंत स्पर्धात्मक ठरणार आहे. एकूण २,५१६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार आहे आणि १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होतील. २०१७ मधील मागील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, ज्यामध्ये शिवसेनेने ८४, भाजपने ८२ आणि काँग्रेसने ३१ जागा जिंकल्या होत्या..BMC Election: सात महापौर-उपमहापौर निवडणूक रिंगणात, विरोधकांचे कडवे आव्हान; राजकीय प्रतिष्ठा पणाला.यावेळी, समीकरणे बदलली आहेत. ज्यामुळे भाजप, शिवसेनेचे दोन्ही गट आणि काँग्रेस यांच्यात चुरशीची लढत झाली आहे. प्रशासनाने १४ किंवा १५ जानेवारी रोजी आरटीओ अपॉइंटमेंट किंवा नियोजित काम असलेल्यांना नंतरच्या तारखांसाठी वेळापत्रक बदलण्याचे आवाहन केले आहे. १६ जानेवारी रोजी सेवा सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे, जरी मतमोजणीच्या दिवशी सुरक्षा कडक राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.