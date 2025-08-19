Monorail Breakdown Update : चेंबूरमध्ये मोनोरेलमध्ये बिघाड, ३०० हून अधिक प्रवाशांची सुटका, ६ जणांना त्रास

Monorail Halts Between Bhakti Park and Mysore Colony : मुंबई, ता.१९ : चेंबूर (पूर्व) येथील माहुल परिसरात भक्ति पार्क व म्हैसूर कॉलनी या स्थानकांच्या दरम्यान धावणारी मोनोरेलमध्ये बिघाड होऊन अचानक थांबल्याने प्रवाशांची मोठी अडचण झाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे मोनोरेलमधील प्रवासी अडकून पडले होते. .घटनेची माहिती प्रवासी जीवन माठरे यांनी दिली. त्यानंतर तत्काळ मुंबई अग्निशमन दल, पोलिस, तसेच ‘१०८’ अँब्युलन्स सेवेला पाचारण करण्यात आले. टिटीएल व एएलपी यांच्यासह बचाव वाहनाच्या साहाय्याने बचावकार्य राबविण्यात आले. रात्री साडेआठ वाजेपर्यंतच्या माहितीनुसार ३०० हून अधिक प्रवाशांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे..Monorail Video: काच तोडली अन् प्रवाशांची सुटका! पण उंचावरून चालणारी मोनोरेल बंद कशी पडली? कारण समोर, पाहा सुटकेचा थरारक व्हिडिओ .अडकल्यामुळे काही प्रवाशांना श्वासोच्छ्वासाचा त्रास झाला. ‘१०८’ अँब्युलन्स समन्वयकांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६ प्रवाशांना ऑन-साइट अँब्युलन्समध्ये उपचार करून सोडण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र बचाव पथकांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला..Mumbai Monorail: मोनोरेल गाड्यांची संख्या वाढणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; एमएमआरडीएने नेमकं काय सांगितलं? .दरम्यान, महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मोनो रेलमध्ये बिघाड झाल्याच्या या घटनेबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. या घटनेबाबत असे म्हटले आहे की, "मुंबईतील भक्ती पार्क आणि म्हैसूर कॉलनी दरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे एक मोनो रेल थांबली. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे ही समस्या उद्भवली.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.