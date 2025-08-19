मुंबई

Monorail Breakdown Update : चेंबूरमध्ये मोनोरेलमध्ये बिघाड, ३०० हून अधिक प्रवाशांची सुटका, ६ जणांना त्रास

300 Passengers Rescued : टिटीएल व एएलपी यांच्यासह बचाव वाहनाच्या साहाय्याने बचावकार्य राबविण्यात आले. रात्री साडेआठ वाजेपर्यंतच्या माहितीनुसार ३०० हून अधिक प्रवाशांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे.
Monorail Halts Between Bhakti Park and Mysore Colony : मुंबई, ता.१९ : चेंबूर (पूर्व) येथील माहुल परिसरात भक्ति पार्क व म्हैसूर कॉलनी या स्थानकांच्या दरम्यान धावणारी मोनोरेलमध्ये बिघाड होऊन अचानक थांबल्याने प्रवाशांची मोठी अडचण झाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे मोनोरेलमधील प्रवासी अडकून पडले होते.

