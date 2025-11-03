Mumbai Airport: महत्त्वाची बातमी! मुंबई विमानतळाच्या दोन्ही धावपट्ट्या बंद राहणार; का अन् कधी? जाणून घ्या...

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) वरील प्रवाशांना २० नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या प्रवासाच्या योजना तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कारण विमानतळ त्यांच्या दोन्ही धावपट्ट्या सहा तासांसाठी बंद ठेवणार आहे, असे विमानतळ संचालक मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (MIAL) ने म्हटले आहे..एमआयएएलने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, विमानतळावरील दोन्ही धावपट्ट्या - आरडब्ल्यूवाय ०९/२७ आणि आरडब्ल्यूवाय १४/३२ - २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ऑपरेशनसाठी अनुपलब्ध असतील. हे बंद करणे विमानतळाच्या अनिवार्य वार्षिक पावसाळ्यानंतरच्या देखभाल कामाचा एक भाग आहे..'अटल सेतू' नंतर मुंबईत देशातील सर्वात लांब उड्डाणपूल बांधणार! पण कुठे अन् लांबी किती असणार? वाचा MMRDAचा नवा मास्टरप्लॅन.विमानतळ व्यवस्थापनाने सांगितले की, पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी हे नियोजित देखभालीचे काम केले जाते. या प्रक्रियेत धावपट्टीच्या पृष्ठभागाची (फुटपाथ) तांत्रिक तपासणी, ड्रेनेज सिस्टीमची साफसफाई आणि दुरुस्ती आणि धावपट्टीवरील विमानतळावरील प्रकाशयोजना आणि खुणा अद्ययावत करणे समाविष्ट आहे. या देखभालीचे प्राथमिक उद्दिष्ट हवाई ऑपरेशन्सची सुरक्षितता वाढवणे आणि धावपट्टी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करत राहते याची खात्री करणे आहे..प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी, MIAL ने या देखभालीच्या कामाचे आधीच नियोजन केले होते. सर्व विमान कंपन्या आणि संबंधित भागधारकांना बंद होण्याच्या सहा महिने आधी सूचित करण्यात आले होते. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या उड्डाण वेळापत्रकांचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीचे नियोजन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती..Thane News: राजकीय कमानींचा वाहतुकीला अडथळा! ट्रेलर कमानीत अडकल्यानं प्रचंड वाहतूक कोंडी; अडसर कधी दूर होणार?.याव्यतिरिक्त वैमानिक आणि हवाई वाहतूक नियंत्रणाला माहिती देण्यासाठी 'नोटीस टू एअरमन' (NOTAM) जारी करण्यात आली आहे. MIAL ने म्हटले आहे की, ही वार्षिक देखभाल CSMIA च्या 'सेफ्टी फर्स्ट' धोरणाचा एक भाग आहे. जी सर्व परिस्थितीत सुरक्षित आणि विश्वासार्ह हवाई प्रवास राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे. CSMIA हे जगातील सर्वात व्यस्त सिंगल-रनवे विमानतळांपैकी एक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.