Mumbai Airport: महत्त्वाची बातमी! मुंबई विमानतळाच्या दोन्ही धावपट्ट्या बंद राहणार; का अन् कधी? जाणून घ्या...

Mumbai Airport Runway Closed: एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई विमानतळाच्या धावपट्ट्या बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांना काही प्रमाणात त्रास होणार आहे.
Vrushal Karmarkar
मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) वरील प्रवाशांना २० नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या प्रवासाच्या योजना तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कारण विमानतळ त्यांच्या दोन्ही धावपट्ट्या सहा तासांसाठी बंद ठेवणार आहे, असे विमानतळ संचालक मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (MIAL) ने म्हटले आहे.

