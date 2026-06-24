Mumbai Rain: महापौरांसमोरच मॅनहोलमध्ये पडला नागरिक, काही वेळापूर्वीच म्हणाल्या होत्या, मॅनहोल उघडे ठेवल्यास कारवाई करू; VIDEO समोर

मुंबई : मुंबईत आज सकाळपासून पावसाची संततधार कोसळत असून अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. परिणामी वाहतूक विस्कळीत झाली असून प्रवाशांसह नागरिकांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे. अशातच मुंबईत महापौरांच्या उपस्थितीतच एक नागरिक मॅनहोलमध्ये पडल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत पावसात अनेक ठिकाणी पाणी साचत असल्यामुळे रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे वाहने किंवा नागरिक मॅनहोलमध्ये पडल्याच्या दुर्दैवी घडतात. अशीच एक घटना मुंबईतील गांधी नगर परिसरात घडली आहे. मुंबईत मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांसमोरच एक नागरिक मॅनहोलमध्ये पडला आहे. रस्त्यावर पाणी साचले असून मॅनहोल दिसत नसल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. नुकतेच महापौर रितू तावडे यांनी मॅनहोल उघडे ठेवणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर महापौरांसमोरच घडलेल्या या प्रकारावर ते काय कारवाई करतात ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. तसेच या घटनेमुळे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर आणि शहरातील उघड्या मॅनहोलच्या समस्येवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Mumbai Rain: वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवर खड्डेच खड्डे, पावसाने पोलखोल; वाहतूक धीम्या गतीने, वाहनांच्या रांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.