Mumbai: मोठा निकाल! गरोदरपणात सुनेला नोकरी सोडण्याचा सल्ला देणे ही क्रूरता नाही; मुंबई न्यायालयाचा निर्णय

मुंबईतील एका न्यायालयाने पती आणि सासूविरुद्धच्या क्रूरता आणि हुंडा प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुनेने आरोप केला होता की, मुलीच्या जन्मापासून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. नोकरी सोडण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आणि तिचा मानसिक छळ करण्यात आला. एका दंडाधिकारी न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, सुनेला गरोदरपणात नोकरी सोडण्याचा सासूने दिलेला सल्ला क्रूरता मानला जाऊ शकत नाही. .न्यायालयाने क्रूरतेच्या आरोपातून पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सुनेने तिच्या सासूवर क्रूरतेचा आरोप केला होता. मुलुंड न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी एन. जी. व्यास यांनी सांगितले की, गरोदरपणात प्रवास टाळण्यासाठी सासूने तिला नोकरी सोडण्याचा सल्ला दिला होता. यात कोणतीही सक्ती किंवा दबाव नव्हता. सासूने केवळ नोकरी सोडण्याचा सल्ला दिला होता. एफआयआरमध्ये असे सूचित होत नाही की, मुलाच्या जन्मानंतर सुनेला काम करण्यास भाग पाडले गेले..दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेकदा समजुतीच्या अभावामुळे सत्याचा विपर्यास केला जातो. कुटुंबात क्षुल्लक बाबींवरून वाद निर्माण होऊ शकतात. कधीकधी, गैरसमज, गोंधळ आणि संवादाचा अभाव यामुळे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. संघर्ष आणि वाद दोन्ही बाजूंनी उद्भवू शकतात. सुनेच्या म्हणण्यानुसार, मुलगी झाल्यावर तिला वाईट वागणूक मिळाली. तिने तिच्या पतीवर मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला. तिने त्याच्या नातेवाईकांवर भांडणे लावल्याचा आणि तिला सासरचे घर सोडून माहेरी परत जाण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला..या प्रकरणातील जोडप्याचे लग्न मे २०१० मध्ये झाले होते. दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाला आणि छळाला कंटाळून, त्या महिलेने २०१५ मध्ये पती, सासू आणि इतरांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३४ (गुन्हेगारी धमकी) आणि ४९८अ (क्रूरता) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.