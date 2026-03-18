मुंबई

शिक्षक मारहाण प्रकरण! मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना मोठा धक्का; दोषमुक्तीला न्यायालयाचा नकार, काय घडलं होतं?

Ritu Tawde teacher beating case: मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या दोषमुक्तीला नकार दिला आहे. वाकोला शाळा प्रकरणात नवे वळण आले आहे.
HC Refuses Discharge Ritu Tawde in Teacher Assault Case

Mansi Khambe
मुंबई : मुंबई न्यायालयाने दोन शालेय शिक्षकांसोबतच्या २०१६ च्या मारहाण प्रकरणात महापौर रितू तावडे यांची दोषमुक्ती देण्यास नकार दिला आहे. पीडितांचे जबाब त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. पी. मनथकर यांनी मंगळवारी दिलेल्या आपल्या आदेशात नमूद केले की, इतर साक्षीदारांनीही तावडे यांनी शिक्षकांना मारहाण केल्याची साक्ष दिली आहे. ही घटना २९ जुलै २०१६ रोजी वाकोला परिसरातील एका महानगरपालिकेच्या उर्दू-माध्यम शाळेत घडली होती.

Related Stories

No stories found.