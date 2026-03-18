शिक्षक मारहाण प्रकरण! मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना मोठा धक्का; दोषमुक्तीला न्यायालयाचा नकार, काय घडलं होतं?

मुंबई : मुंबई न्यायालयाने दोन शालेय शिक्षकांसोबतच्या २०१६ च्या मारहाण प्रकरणात महापौर रितू तावडे यांची दोषमुक्ती देण्यास नकार दिला आहे. पीडितांचे जबाब त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. पी. मनथकर यांनी मंगळवारी दिलेल्या आपल्या आदेशात नमूद केले की, इतर साक्षीदारांनीही तावडे यांनी शिक्षकांना मारहाण केल्याची साक्ष दिली आहे. ही घटना २९ जुलै २०१६ रोजी वाकोला परिसरातील एका महानगरपालिकेच्या उर्दू-माध्यम शाळेत घडली होती..फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या एका महिला शिक्षिकेच्या अचानक बदलीवरून हा वाद सुरू झाला. रितू तावडे कथितरित्या इतर सहा जणांसह शाळेत घुसल्या आणि त्या शिक्षिकेला कर्करोगाचे निदान झालेले असूनही तिच्या बदलीवरून व्यवस्थापनाशी जोरदार वाद घातला. पोलिसांनी आरोप केला की, आरोपीने व्यवस्थापनाविरुद्ध शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. शाळेच्या दोन शिक्षकांना मारहाण केली. ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. बचाव पक्षाने १३ दिवसांच्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..रितू तावडे यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, घटनास्थळी त्यांची उपस्थिती योगायोगाची होती. त्यांचा या घटनेशी काहीही संबंध नव्हता. तक्रारदाराने अवाजवी प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका म्हणून त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला. अर्जदाराची राजकीय ओळख कळल्यावर, तक्रारदाराने दुष्ट हेतूने आणि कपटी उद्देशाने आपल्या वैयक्तिक तक्रारीला बळकटी देण्यासाठी अर्जदाराला (तावडे) या प्रकरणात खोटे गोवले," असे महापौर म्हणाल्या..पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सरकारी वकील इक्बाल सोळकर यांनी असा युक्तिवाद केला की, पीडितांच्या जबाबांवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, तावडे यांनी दोन्ही शिक्षकांना कानशिलात लगावली होती. फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, शाळा हे असे ठिकाण आहे जिथे विद्यार्थी जीवनातील धडे शिकतात, परंतु हा वाद तिथेच घडला, त्यामुळे या कृत्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. प्रकरणातील तथ्यांचा विचार करून न्यायाधीश म्हणाले, "पीडितांनी अर्जदाराचे नाव स्पष्टपणे घेतले आहे, ज्याने शाळेत त्यांच्यावर हल्ला केला होता." न्यायालयाने यावरही जोर दिला की, इतर साक्षीदारांनीही सांगितले आहे की तावडेने शिक्षकांवर हल्ला केला होता.