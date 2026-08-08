Mumbai: शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण, दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, हात-पाय, तोंड बांधून...; १३ वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?

मुंबई : मुंबईतील माहीम येथे मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. शाळा सुटल्यानंतर अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीने दिलेल्या तक्रारीनुसार ही घटना १८ जून रोजी माहिम येथील कनोसा शाळेजवळ घडली आहे. पीडित १३ वर्षीय मुलगी नेहमीप्रमाणे शाळा सुटल्यानंतर तिच्या घरी जात होती. मात्र यावेळी अचानक दोन १६ वर्षीय अल्पवयीन दुचाकीवरून येताच तिला जबरदस्तीने गाडीवर बसवले. त्यानंतर एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेल्यानंतर मुलीचे हात-पाय आणि तोंड बांधून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तसेच या प्रकारात आणखी एका अनोळखी इसमाचाही सहभागी असल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे..Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.इतकेच नव्हे तर या संतापजनक कृत्यानंतर पीडित मुलीचे फोटो एडिट करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची आणि तिची बदनामी करण्याची धमकी आरोपींनी दिली होती. ज्यामुळे पीडित मुलगी मानसिक तणावाखाली गेल्याने हा प्रकार तिने लपवून ठेवला. मात्र मागील अनेक दिवस आरोपींचा त्रास सहन केल्यानंतर पीडितेने घडलेला सर्व प्रकार तिच्या पालकांना सांगितला..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच पीडित मुलीच्या पालकांनी माहिम पोलीस ठाण्यात आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून फरार आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. तसेच पुढील तपासासाठी पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी भाभा रुग्णालयात पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे..MHADA Lottery: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळणार! म्हाडा मुंबईत साडेसात लाख घरं बांधणार; नवीन लॉटरी कधी निघणार? तारीख समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.