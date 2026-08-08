मुंबई

Mumbai: शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण, दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, हात-पाय, तोंड बांधून...; १३ वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?

Mumbai Crime News: मुंबईतील माहीम येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण करून मुलीसोबत संतापजनक कृत्य केल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai Crime News

Mumbai Crime News

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील माहीम येथे मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. शाळा सुटल्यानंतर अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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