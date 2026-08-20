Mumbai Crime: १७ वर्षीय पुतण्यानेच काकाचा जीव घेतला, मृतदेह सिमेंटच्या गोण्यांखाली लपवला, तक्रारदार बनून पोलिसात गेला पण...

मुंबई : मुंबईत एका अल्पवयीन मुलाने त्याच्या काकाचीच हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अनैतिक संबंधातील वादातून १७ वर्षीय तरुणाने त्याच्या ३५ वर्षीय काकाचा खून करून मृतदेह सिमेंटच्या गोण्यांखाली लपवला. इतकेच नव्हे तर पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी तक्रारही दाखल केली. मात्र त्याच्या एका चुकीमुळे घटनेचा पर्दाफाश झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील खार पश्चिम परिसरात १७ ऑगस्ट रोजी 'रोड क्रमांक ७' वरील, एसबीआय बँकेसमोर सुरु असणाऱ्या एका बांधकाम स्थळावर ही घटना घडली. मृत व्यक्तीचे नाव रविशंकर नंदकिशोर गिरी (३५) असे असून ते मूळचे बिहारमधील समस्तीपूरचे रहिवासी आणि बांधकाम मजूर होते. तर विशालकुमार रामलखन गिरी (१७) असे आरोपीचे नाव आहे. मृत व्यक्ती आणि आरोपीचे काका-पुतण्या असे नाते असून या अल्पवयीन आरोपीने अनैतिक संबंधांच्या वादातून त्याच्या काकाची हत्या केली आणि मृतदेह सिमेंटच्या गोण्यांखाली लपवला. .Amit Thackeray: ‘रस्त्यात डांबर, पेव्हर ब्लॉक अन् काँक्रीटचा पॅच; हा कसला विकास?’ अमित ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांना सवाल.१८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास नियंत्रण कक्षाला बांधकामाच्या ठिकाणी एक व्यक्ती सिमेंटच्या गोण्यांखाली बेशुद्धावस्थेत असल्याची माहिती मिळाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी रविशंकर नंदकिशोर गिरी (३५) हा मजूर मृतावस्थेत आढळला असून या प्रकरणी खार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..दरम्यान, या घटनेनंतर आरोपी विशालकुमार याने स्वतः तक्रारदार बनून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा आणि सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तपासादरम्यान संशयिताची देहबोली, बोलण्याची पद्धत आणि जबाबातील विसंगतीमुळे पोलिसांना विशालकुमार यावरच संशय आला. त्यानंतर तांत्रिक पुरावा आणि कसून केलेल्या चौकशीतून विशालकुमार यानेच हत्या केल्याचे उघडकीस आल्याने या प्रकरणी खार पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. 1372/2026, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कलम 103(1), 238 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..BMC Gen Z Fellowship 2026: मुंबई महानगर पालिकेची 'Gen Z Fellowship'; तरुणांना दरमहा मिळणार ६१,५०० रुपये मानधन, जाणून घ्या अर्ज कसा करता येणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.