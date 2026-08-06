मुंबई

मुंबईत रक्तरंजित पहाट! क्षुल्लक कारणावरून 3 सख्ख्या भावांमध्ये वाद, कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार करत...; दोघांचा मृत्यू, काय घडलं?

Mumbai Crime News: मुंबईत 3 सख्ख्या भावांमध्ये शुल्लक कारणावरून वादाचे रौद्र रूपांतर झाल्याची घटना घडली. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून २ जण गंभीर जखमी झाल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai Crime News

Mumbai Crime

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : प्रत्येक कुटुंबात भावंडांमध्ये वाद होतात, परंतु भावांमधील असाच एक वाद विकोपाला पोहोचल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत विक्रोळी पार्कसाईट परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. ज्यामध्ये तीन भावांमध्ये वाद होऊन दोन भावांनी एका भावाच्या संपूर्ण कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार केले. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून काही जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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