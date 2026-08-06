मुंबईत रक्तरंजित पहाट! क्षुल्लक कारणावरून 3 सख्ख्या भावांमध्ये वाद, कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार करत...; दोघांचा मृत्यू, काय घडलं?

मुंबई : प्रत्येक कुटुंबात भावंडांमध्ये वाद होतात, परंतु भावांमधील असाच एक वाद विकोपाला पोहोचल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत विक्रोळी पार्कसाईट परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. ज्यामध्ये तीन भावांमध्ये वाद होऊन दोन भावांनी एका भावाच्या संपूर्ण कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार केले. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून काही जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील विक्रोळी पार्कसाईट परिसरातील राहुल नगर येथे राहणाऱ्या विश्वकर्मा कुटुंबातील तीन भावांमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी लावल्यावरून वाद झाला. सुनील विश्वकर्मा (४०) यांनी घरात पहाटे मोठ्या आवाजात गाणी लावली होती. त्यामुळे त्यांचे दोन भाऊ सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी सुनील यांना जाब विचारला असता त्यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र अवघ्या क्षणात या भांडणाचे रूपांतर हिंसक वळणावर पोहोचले. ज्यामध्ये तीन भावंडात हाणामारी झाली असून सुरेंद्र आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी सुनील विश्वकर्मा यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार केले..MI Cape Town: Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात....दरम्यान, या भीषण हल्ल्यात सुनील विश्वकर्मा यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांची पत्नी अंजू विश्वकर्मा, मोठा मुलगा श्लोक आणि लहान मुलगा विवान हे तीन जण गंभीर जखमी झाले. तथापि, या तिघांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करत असताना वाटेतच श्लोक विश्वकर्मा (१४) याचा मृत्यू झाला. सध्या अंजू विश्वकर्मा आणि विवान विश्वकर्मा यांच्यावर राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे..नेमके काय घडले?राहुल नगर येथे राहणाऱ्या विश्वकर्मा कुटुंबात ही खबळजनक घटना घडली. विश्वकर्मा कुटुंबातील सुनील विश्वकर्मा (४०), सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा एकाच घरात राहत होते. सुनील विश्वकर्मा यांनी पहाटे मोठ्या आवाजात गाणी लावली होती. यामुळे त्यांचे दोन भाऊ सुरेंद्र आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी सुनील यांना जाब विचारला. यावेळी तिन्ही भावांमध्ये भांडण झाले, मात्र या भांडणात रागाच्या भरात सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी त्यांच्या भाऊ सुनील आणि त्याच्या कुटुंबावर वार केले. ज्यामध्ये दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..Bhiwandi News: खड्ड्यांमुळे महिलेची रिक्षातच प्रसूती, वेदनांमुळे जीव कंठाशी, रुग्णालयात नेताना....या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच घटनास्थळी सापडलेल्या वस्तू ताब्यात घेऊन फॉरेन्सिक पथकाकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. या हल्ल्यामागे केवळ गाणी लावण्यावरुन वादाच कारण नसून कोणतेतरी मोठे कारण असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. सध्या आरोपींची कसून चौकशी होत असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.