रिकाम्या खोलीत न्यायचा अन्... मुंबईतील नामांकित शाळेत शिपायाचा ६ वर्षीय विद्यार्थ्यासोबत घाणेरडे कृत्य, वर्षभरापासून सुरू होता अत्याचार

मुंबई : बदलापूरमधील एका शाळेत शिपायाने पाच वर्षांच्या मुलीसोबत गैरवर्तन केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनेमुळे राज्यातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. हे प्रकरण ताजे असताना पुन्हा अशीच घटना मुंबईत घडल्याची समोर आली आहे. .गोवंडीतील एका नामांकित शाळेत काम करणाऱ्या ४५वर्षीय शिपायाने ६ वर्षीय विद्यार्थ्यासोबत असभ्य वर्तन केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मागील वर्षभरापासून आरोपीकडून विद्यार्थ्यासोबत हा प्रकार होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या या प्रकरणी आरोपीविरोधात गोवंडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे..नेमके प्रकरण काय?मुंबईतील गोवंडी परिसरातील एका नामांकित शाळेत हा प्रकार घडला आहे. वर्षभरापासून या शाळेतील आरोपी शिपाई राजेश महाकाळ (४५) ६ वर्षीय विद्यार्थ्यासोबत असभ्य वर्तन करीत होता. आरोपी शिपाई चिमुकल्याला शाळेतील रिकाम्या खोलीत नेऊन विद्यार्थ्यासोबत सातत्याने गैरवर्तन करत होता..दरम्यान, सततच्या होणाऱ्या या त्रासाला कंटाळून चिमुकल्याने घडलेला सर्व प्रकार पालकांना सांगितला. मुलासोबत घडलेल्या हा प्रकार ऐकताच पालकांना मोठा धक्का बसला असून त्यांनी तातडीने गोवंडी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. त्यानंतर पीडित विद्यार्थ्याच्या पालकांनी आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली. तसेच पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी शिपाई राजेश महाकाळ याविरोधात गुन्हा नोंदवून अटक केली..शिक्षण मिळणाऱ्या सुरक्षित ठिकाणीच असा गलिच्छ प्रकार घडल्यामुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत.