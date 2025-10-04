स्विमिंग पूलमध्ये डान्स प्रॅक्टिस, बिअर पाजून ३२ वर्षीय डान्सर तरुणीवर अत्याचार; २२ वर्षीय तरुणाला अटक

बॉलिवूडमध्ये डान्सर म्हणून काम करणाऱ्या एका ३२ वर्षीय तरुणीवर अत्याचाराची घटना समोर आलीय. या प्रकरणी पोलिसांनी २२ वर्षीय कोरिओग्राफरला अटक केलीय. ६ महिन्यांपूर्वी घडलेल्या या घटनेची तक्रार पीडितेनं आता दाखल केलीय. पीडित तरुणी चित्रपट आणि स्टेज शोमध्ये बॅकग्राउंड डान्सर म्हणून काम करते. तर आरोपी मालाडचा असून तो डान्स कोच आणि इव्हेंट ऑर्गनायजर आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपी तरुणाला अटक केली असून त्याची रवानगी पोलीस कोठडीत करण्यात आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आरोपी तरुणाची आणि डान्सर तरुणीची भेट जानेवारीत गोव्यात झाली. त्यानंतर मार्च महिन्यात दोघे पुन्हा कामानिमित्त भेटले. तेव्हा पीडित तरुणी काम शोधत होती. यातूनच दोघांची ओळख झाली होती. डान्स प्रॅक्टिससाठी आरे कॉलनीत घेतलेल्या बंगल्यात दोघेही भेटले होते. तिथंच त्यांचा डान्सचा सराव सुरू होता..Gautami Patil : गौतमी पाटीलला उचलायची का नाही? चंद्रकांतदादांचा थेट DCPना कॉल.सहा महिन्यांपूर्वी एके दिवशी डान्सचा सराव सुरू असताना आरोपीने तरुणीला बिअर प्यायला दिली. त्यानंतर नशेत स्विमिंग पूलमध्ये डान्सचा सराव करण्यासाठी गेले. दरम्यान, उशीर झाल्यानं दोघेही बंगल्यातच राहिले. त्यावेळी नशेत असल्याचा गैरफायदा घेत आरोपीने दोनदा अत्याचार केल्याचं पीडितेन तक्रारीत म्हटलंय..दरम्यान, या प्रकरणी ६ महिन्यांनी तक्रार दाखल केल्यानं चौकशी केली असता पीडित तरुणी म्हणाली की, जे घढलं त्यामुळे प्रचंड मानसिक धक्का बसला. यामुळेच तक्रार करण्यासाठी उशीर झाला. पोलिसांनी पीडितेचा जबाब नोंदवला असून आरोपीला अटक केली आहे. त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.