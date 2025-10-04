मुंबई

स्विमिंग पूलमध्ये डान्स प्रॅक्टिस, बिअर पाजून ३२ वर्षीय डान्सर तरुणीवर अत्याचार; २२ वर्षीय तरुणाला अटक

Mumbai Crime : मुंबईत एका ३२ वर्षीय डान्सर तरुणीवर २२ वर्षीय कोरिओग्राफरने अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आलीय. या प्रकरणी सहा महिन्यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
सूरज यादव
बॉलिवूडमध्ये डान्सर म्हणून काम करणाऱ्या एका ३२ वर्षीय तरुणीवर अत्याचाराची घटना समोर आलीय. या प्रकरणी पोलिसांनी २२ वर्षीय कोरिओग्राफरला अटक केलीय. ६ महिन्यांपूर्वी घडलेल्या या घटनेची तक्रार पीडितेनं आता दाखल केलीय. पीडित तरुणी चित्रपट आणि स्टेज शोमध्ये बॅकग्राउंड डान्सर म्हणून काम करते. तर आरोपी मालाडचा असून तो डान्स कोच आणि इव्हेंट ऑर्गनायजर आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपी तरुणाला अटक केली असून त्याची रवानगी पोलीस कोठडीत करण्यात आलीय.

