Mumbai Crime: मुंबईत दिवसाढवळ्या थरार! जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावर पळत सुटली पण...; प्रियकराचं प्रेयसीसोबत धक्कादायक कृत्य

Kalachowki Crime News: मुंबईत एका व्यक्तीने त्याच्या प्रेयसीवर अनेक वेळा चाकूने वार केले. तिने त्यांचे नाते संपवल्यानंतर आणि तिचे दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय आल्यानंतर त्याने हा गुन्हा केला.
प्रेयसीसोबतच्या ब्रेकअपमुळे नाराज असलेल्या एका २४ वर्षीय बेरोजगार तरुणाने रक्तरंजित खेळ खेळला. तरुणाने आपल्या प्रेयसीचा गळा सार्वजनिक ठिकाणी चिरला आणि तिच्यावर अनेक वेळा चाकूने वार केले. एवढेच नाही तर त्याने मुलीवर हल्ला केल्यानंतर त्यानेही आत्महत्या केली. रस्त्याच्या मधोमध घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. परिसरात फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

