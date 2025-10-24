Mumbai Crime: मुंबईत दिवसाढवळ्या थरार! जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावर पळत सुटली पण...; प्रियकराचं प्रेयसीसोबत धक्कादायक कृत्य

प्रेयसीसोबतच्या ब्रेकअपमुळे नाराज असलेल्या एका २४ वर्षीय बेरोजगार तरुणाने रक्तरंजित खेळ खेळला. तरुणाने आपल्या प्रेयसीचा गळा सार्वजनिक ठिकाणी चिरला आणि तिच्यावर अनेक वेळा चाकूने वार केले. एवढेच नाही तर त्याने मुलीवर हल्ला केल्यानंतर त्यानेही आत्महत्या केली. रस्त्याच्या मधोमध घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. परिसरात फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी सकाळी मुंबईतील काळाचौकीच्या भागात घडली. तरुणाने चाकूने वार करण्यासाठी मुलीचा दूरवरून पाठलाग केला. त्यानंतर त्याने तिला प्रसूती रुग्णालयासमोर पकडले आणि तिच्यावर अनेक वार केले. मुलगी रुग्णालयाच्या आत पळून गेली. या घटनेत आरोपी सोनू बरई याचा दुखापतींमुळे मृत्यू झाला. तर २४ वर्षीय मनीषा यादवचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. .Mumbai News: विरार ते मरीन ड्राइव्ह आता नॉन-स्टॉप! सी लिंक प्रकल्पाला 'पर्यावरण'ची अंतिम मंजुरी.काळाचौकी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना सकाळी १०:३० वाजता चिंचपोकळीजवळील दत्ताराम लाड मार्गावर घडली. तरुण आणि महिला कालाचौकी पोलीस स्टेशनपासून चिंचपोकळी स्टेशनकडे चालत जात होते. प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितले की, त्या पुरूषाने अचानक रस्त्यावर महिलेवर चाकूने हल्ला करायला सुरुवात केली. तिचा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात ती महिला जवळच्या नर्सिंग होममध्ये पळून गेली. .हल्लेखोर तिच्या मागे आत गेला आणि तिच्यावर अनेक वार केले. स्थानिक आणि नर्सिंग होमच्या कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्या पुरूषाने स्वतःवर चाकू फिरवला आणि त्याचा गळा कापला. दोघांनाही उपचारासाठी तातडीने परळ येथील केईएम रुग्णालयात नेण्यात आले. घटनेनंतर कालाचौकी पोलीस आणि पोलीस उपायुक्त (झोन ४) आर. रागसुधा घटनास्थळी पोहोचले. केईएम रुग्णालयातही पोलिसांचे पथक तैनात करण्यात आले..Mumbai News: रोजंदारी कामगारांची दिवाळी अंधारात! आरोग्य विभागाकडून बोनसचा प्रस्ताव रखडला.एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, दोन्ही शेजारी काही काळापासून प्रेमसंबंधात होते. परंतु अलीकडेच त्यांचे ब्रेकअप झाले. कारण आरोपीला मुलीचे दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. शुक्रवारी आरोपीने मुलीला जवळ भेटण्यासाठी बोलावले होते. तेव्हा वाद झाला आणि त्याने तिच्यावर हल्ला करण्यास सुरुवात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.