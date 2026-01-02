मुंबई

Crime: मुंबईमध्ये २ मुलांच्या आईनं प्रियकराला पार्टीसाठी बोलवलं; आधी गोड खाऊ घालत संबंध ठेवले, नंतर गुप्तांग कापलं, कारण...

Mumbai Crime News: मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने तिच्या प्रियकराचं गुप्तांग कापले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. याचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे.
Vrushal Karmarkar
मुंबईतील ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. वाकोला पोलिसांनी दोन मुलांच्या आई असलेल्या २५ वर्षीय महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. महिलेने तिच्या प्रियकराचे गुप्तांग धारदार शस्त्राने हल्ला करून कापले. तिने रागाच्या भरात हे कृत्य केले. महिलेने तिच्या प्रियकराला नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी सांताक्रूझ येथील तिच्या घरी बोलावले. तिने त्याच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले आणि नंतर अचानक त्याचे गुप्तांग कापले. यामुळे खळबळ उडाली आहे.

