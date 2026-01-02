Crime: मुंबईमध्ये २ मुलांच्या आईनं प्रियकराला पार्टीसाठी बोलवलं; आधी गोड खाऊ घालत संबंध ठेवले, नंतर गुप्तांग कापलं, कारण...

मुंबईतील ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. वाकोला पोलिसांनी दोन मुलांच्या आई असलेल्या २५ वर्षीय महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. महिलेने तिच्या प्रियकराचे गुप्तांग धारदार शस्त्राने हल्ला करून कापले. तिने रागाच्या भरात हे कृत्य केले. महिलेने तिच्या प्रियकराला नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी सांताक्रूझ येथील तिच्या घरी बोलावले. तिने त्याच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले आणि नंतर अचानक त्याचे गुप्तांग कापले. यामुळे खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ४२ वर्षीय पीडित हा महिलेच्या वहिनीचा भाऊ आहे. दोघांचे सात वर्षांपासून विवाहबाह्य संबंध होते. महिलेला चार आणि सात वर्षांची दोन मुले आहेत. तिचा प्रियकर विवाहित आहे आणि त्याला मुले आहेत. महिला त्याला लग्न करण्यास सांगत होती. परंतु त्याने नकार दिला होता. पीडितला प्रथम जवळच्या व्ही.एन. देसाई रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथून त्याला सायन रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आणि तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. .Shocking News : पोपटाच्या मृत्यूने दु:खात बुडाला मालक, मृत पक्षी घेऊन थेट कलेक्टरकडे पोहोचला अन् केली 'ही' मागणी, नेमकं काय घडलं?."रुग्णालयात आणल्यानंतर आमच्या युरोलॉजी आणि जनरल सर्जरी टीमने लगेचच त्याच्यावर शस्त्रक्रिया केली. तो सध्या बरा होत आहे," असे सायन रुग्णालयाचे डीन डॉ. प्रमोद इंगळे यांनी सांगितले. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपीला पीडितशी लग्न करायचे होते. परंतु त्याने पत्नी आणि मुलांना सोडण्यास नकार दिला. जेव्हा त्याच्या पत्नीला त्यांच्या नात्याबद्दल कळले तेव्हा ती पीडितशी भांडू लागली. .पीडितने तिच्या पोलीस तक्रारीत म्हटले आहे की, त्याने आरोपीला परिस्थिती समजून घेण्याचा आग्रह केला. त्यानंतर आरोपी बिहारमधील तिच्या मूळ गावी निघून गेला. परंतु एका महिन्यानंतर १९ डिसेंबर रोजी परतला. २४ डिसेंबर रोजी पीडितेने पुन्हा परिस्थिती समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. कारण दोघांनाही मुले आणि कुटुंबे होती. १ जानेवारी रोजी पहाटे १:३० वाजता आरोपी महिलेने त्याला नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला साजरा करण्यासाठी तिच्या घरी बोलावले. भेटीदरम्यान त्यांनी लैंगिक संबंध ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिने त्याच्या गुप्तांगात धारदार वस्तूने वार केले..Shocking Crime Incident : शेजाऱ्याचे आईसोबत संबंध, नंतर मुलीसोबत अतिप्रसंगाचा प्रयत्न; पण तरुणीने जे केलं ते भयानक....घटनेच्या वेळी महिलेची दोन्ही मुले दुसऱ्या खोलीत झोपली होती असे त्या पुरूषाने सांगितले. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झालेल्या पीडितेने पळून जाण्यात यश मिळवले आणि आपल्या मुलाला आणि भावाला याची माहिती दिली. त्यांनी त्याला ताबडतोब व्ही.एन. देसाई रुग्णालयात नेले. अधिकाऱ्याने सांगितले की, ती बिहारमध्ये असतानाही, ती फोनवरून त्याला धमकावत राहिली. पोलिसांनी आरोपीला पकडण्यासाठी एक पथक तयार केले आहे. ज्यावर भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गंभीर दुखापत आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याचा आरोप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.