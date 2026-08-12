दादरच्या स्टार मॉलमध्ये हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय, २० ते ३० वर्षांच्या ६ तरुणींची सुटका; छाप्यात धक्कादायक प्रकार उघड

मुंबईत दादर परिसरात एका मॉलमध्ये हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश झाल्यानं खळबळ उडालीय. पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर स्टार मॉलमध्ये सुरू असलेल्या रिबेल थाई स्पावर धाड टाकण्यात आलीय. या ठिकाणी हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याचं उघडकीस आलं. पोलिसांनी कारावई करत २५ ते ३० वयोगटातल्या ६ तरुणींची सुटका केलीय. तर चौघांना अटक करण्यात आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दादरमध्ये असलेल्या स्टार मॉलमध्ये हजारो नागरिक आणि ग्राहकांची वर्दळ असते. अत्यंत गजबजलेल्या ठिकाणी स्पाच्या नावाखाली वेशा्याव्यवसाय सुरू होता अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. स्पा सेंटरच्या नावाखाली याठिकाणी हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय चालवला जात होता. सेक्स रॅकेटचं मोठं जाळं आरोपींकडून तयार करण्यात आलं होतं..अधिकारांचा विवेकाने वापर करा ! FDAची कारवाई म्हणजे प्रश्न विचारण्यापूर्वीच गोळीबार; हायकोर्टानं फटकारलं.स्पा सेंटरमध्ये वेश्याव्यवसाय चालवला जात असल्याची गुप्त माहिती मिळताच शिवाजी पार्क पोलिसांनी अचानक छापा टाकला. पोलीस पोहोचताच ६ तरुणी आढळून आल्या. त्यांचे वय २५ ते ३० असून सुटकेनंतर त्यांची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आलीय. तर चौघांना बेड्या ठोकल्या आहेत..हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय चालवणारी महिला दलाल आशा परमार, रिबेल थाई स्पाचा मॅनेजर साहिल पिल्लई, कैलाश यादव आणि करण वर्धन या चौघांना अटक कऱण्यात आलीय. दादरसारख्या भागात एका मॉलमध्ये स्पा सेंटरच्या नावाखाली वेश्यव्यवसाय कधीपासून सुरू होता, कुणालाच कशी याची कुणकुण लागली नाही, याला कुणाचा वरदहस्त आहे का असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.