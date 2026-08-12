मुंबई

दादरच्या स्टार मॉलमध्ये हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय, २० ते ३० वर्षांच्या ६ तरुणींची सुटका; छाप्यात धक्कादायक प्रकार उघड

Dadar Star Mall Raid मुंबईत दादरच्या शिवाजी पार्कपासून जवळ असलेल्या स्टार मॉलमध्ये हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश पोलिसांनी केला. पोलिसांनी छाप्यानंतर ६ तरुणींची सुटका केली असून चौघांना अटक केली आहे.
Dadar Star Mall Raid: Six Women Rescued, Four Arrested

Dadar Star Mall Raid: Six Women Rescued, Four Arrested

सूरज यादव
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मुंबईत दादर परिसरात एका मॉलमध्ये हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश झाल्यानं खळबळ उडालीय. पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर स्टार मॉलमध्ये सुरू असलेल्या रिबेल थाई स्पावर धाड टाकण्यात आलीय. या ठिकाणी हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याचं उघडकीस आलं. पोलिसांनी कारावई करत २५ ते ३० वयोगटातल्या ६ तरुणींची सुटका केलीय. तर चौघांना अटक करण्यात आलीय.

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