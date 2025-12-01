दिल्लीसारखीच मुंबईची हवा प्रदूषित, श्वास घेणंही कठीण, BMC कडून 'या' कामांवर तात्पुरती बंदी, AQI नेमका किती?

Mumbai Air Pollution : राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाची मोठी समस्या आहे. अनेकांना मास्क लाऊन घराबाहेर पडावं लागतं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दिल्ली प्रमाणेच आता मुंबईतील हवेची गुणवत्ता देखील खालावते आहे. मुंबईतील काही भागात प्रदुषण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. त्यामुळे एक्यूआयदेखील वाढला आहे. त्यापार्श्वभू्मीवर मुंबई पालिकेने जीआरएपी-4 च्या पातळीवरील निर्बंध लागू केले आहेत. .मुंबईतील काही भागात हवेची गुणवत्ता ‘वाईट’ ते ‘अतिवाईट’ श्रेणीत पोहोचली आहे. या भागांमध्ये मडगाव, देवनार, मलाड, बोरीवली ईस्ट, चकाळा-अंधेरी ईस्ट, नेव्ही नगर, पवई आणि मुलुंड या भागांचा समावेश आहे. या भागात बीएमसीने विविध बांधकाम कामांवर आणि धूळ निर्माण करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गोष्टींवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. तसेच साइट्सची तपासणी करत ५० साईटना नोटिस बजावण्यात आली आहे. या साइट्सवरील काम थांबवण्याचे किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Delhi Pollution : दिल्लीत श्वास घेणेही कठीण, AQI ४00 च्या वर; २३ भागांत रेड झोन जाहीर .याशिवाय लघुउद्योग, बेकऱ्या आणि मार्बल कटिंग युनिट्सना धूळ कमी उडेल याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या नियमांचं पालन न झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुंबई मनपाद्वारे देण्यात आला आहे. धूळ नियंत्रण आणि प्रदूषणावर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी बीएमसीने प्रत्येक वॉर्डमध्ये फ्लाइंग स्क्वाडची देखील नियुक्ती केली आहे..दिवाळीत दिल्ली-NCRमध्ये हवा बनली विषारी, श्वास घेणंही कठीण; AQI ४००च्या वर, १२ कलमी अॅक्शन प्लॅन लागू.दरम्यान, जगातील दहा सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी तीन शहरे भारतातली आहे. मुंबई हे शहर समुद्र किनारी वसलं असल्याने तसेच इथे दिल्लीच्या तुलनेत वाऱ्याची तीव्रता अधिक असल्याने प्रदुषण तुलनेलं कमी होतं. मात्र, दिल्लीप्रमाणेच मुंबईतही हवेची गुणवत्ता खालावते आहे. त्यामुळे चिंता व्यक्त केली जाते आहे. मुंबईत एक्यूआय १८७ वर पोहोचला आहे. तर बंगलुरुत ११८ आणि कोलकात्यात २३६ एक्यूआय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.