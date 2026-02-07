Mumbai Deputy Mayor : मुंबईच्या उपमहापौरपदासाठी महायुतीकडून कुणाचं नाव? अमित साटम यांनी केली घोषणा; वाचा...

मुंबईच्या महापौर पदासाठी भाजपाकडून रितू तावडे यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं आहे. तर उपमहापौरपदी शिवसेनेंच्या शिंदे गटाकडून संजय घाडी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी या नावांची घोषणा केली आहे. भाजप अन् शिंदेंची शिवसेनेकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने रितू तावडे अन् संजय घाडी यांच्या नावावर लवकरच अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे. .मुंबई महापालिकेतील २२७ जागांपैकी भाजपकडे ८९, ठाकरेंची शिवसेनेकडे ६५, शिंदेंची शिवसेनेकडे २९, काँग्रेसकडे २४, मनसेकडे ६, अजित पवारांची राष्ट्रवादीकडे ३, शरद पवारांची राष्ट्रवादीकडे १ नगरसेवक आहेत. याशिवाय एमआयएम आणि इतर असे मिळून १० नगरसेवक आहेत. .भाजप ८९ जागांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना ६५ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी ११४ जागांची आवश्यकता आहे. भाजप आणि शिंदे गटाच्या महायुतीने हा आकडा पार केला आहे. मार्च २०२२ पासून मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती आहे , ती आता या नवीन निवडून आलेल्या नगरसेवकांमुळे संपुष्टात येईल. लवकरच नव्या महापौराचा शपथविधी पार पडेल, अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.