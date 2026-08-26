Eastern Express Highway Accident : मुंबईत भल्या पहाटे मोठा अपघात! ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर ट्रक दुभाजकाला धडकला; चेंबूर परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

मुंबई : ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर आज (ता.२६) पहाटे ट्रकचा अपघात झाल्याने चेंबूर परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी (Mumbai traffic jam) झाली. अपघातामुळे या वर्दळीच्या मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे साडेपाचच्या सुमारास ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर ट्रक दुभाजकाला धडकला आणि समोरील लेनमध्ये घुसला. त्यामुळे काही काळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला..घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. अपघातग्रस्त ट्रक हटवण्यासाठी क्रेनची मदत घेण्यात आली. बाधित मार्ग मोकळा करण्याचे कामही पोलिसांकडून करण्यात आले..दरम्यान, वाहतुकीच्या व्यत्ययाबाबत ‘एक्स’वर करण्यात आलेल्या पोस्टची दखल घेत मुंबई पोलिसांनी चेंबूर वाहतूक विभागाला घटनेची माहिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार? 24 ते 48 तासांत खात्यात जमा होणार पैसे; सामाजिक न्याय विभागाचा 344 कोटींचा वळवला निधी!.ईद-ए-मिलादनिमित्त मुंबईत कडेकोट बंदोबस्तईद-ए-मिलादनिमित्त मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. मंगळवारपासून शहरात १० हजारांहून अधिक पोलीस आणि विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील कर्मचारी तैनात राहणार असल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली..ईद-ए-मिलादचा उत्सव मंगळवारी सायंकाळपासून सुरू झाला असून, मुख्य कार्यक्रम आणि सार्वजनिक सुट्टीचा कालावधी आज बुधवारपर्यंत असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे..बंदोबस्तासाठी आठ अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, २९ पोलीस उपायुक्त (DCP), ५६ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP), १,६१८ पोलीस अधिकारी आणि ८,३२५ पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, राज्य राखीव पोलीस दल (SRPF), क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT), दंगल नियंत्रण पथक, DELTA, कॉम्बॅट युनिट तसेच इतर सुरक्षा पथकांचीही मदत घेतली जाणार आहे..गर्दीच्या ठिकाणी नागरिकांनी सतर्क राहावे, कोणतीही बेवारस किंवा संशयास्पद वस्तू आढळल्यास तिला स्पर्श करू नये, असे आवाहन मुंबई पोलिसांनी केले आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने १०० किंवा ११२ या हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.