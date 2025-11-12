Mumbai Fire: मुंबईत २ ठिकाणी आगीच्या घटना! मोठे आर्थिक नुकसान, घटना नेमकी कुठे घडली?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह उपनगर जिल्ह्यात शॉर्ट सर्किट किंवा इतर काही तांत्रिक अडचणींमुळे आगीच्या घटना घडत आहेत. अशातच मुंबईत एकाच वेळी दोन विविध ठिकाणी आग लागल्याची घटना घडली आहे. कुर्ला आणि विक्रोळी या ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या असून यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विक्रोळी पुर्व टागोर नगर ग्रुप नंबर तीन याठिकाणी पार्किंग मध्ये उभ्या असलेल्या एका कारला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या दाखल झाल्या असून अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे..Congress Protest: शिक्षण विभागाविरोधात काँग्रेस आक्रमक, अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा इशारा; नेमकं प्रकरण काय? \n.पोलीस आणि अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, या आगीच्या घटनेत सुदैवाने कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नसली तरीही आगीत कार जळून खाक झाली आहे. दरम्यान, अद्यापही ही आग कशामुळे लागली आहे याचे कारण समोर आले नसून पोलीस व अग्निशमन दल याचा अधिक तपास करत आहेत.कुर्ल्यात एलबीएस मार्गावर भीषण आगमुंबईतील कुर्ला येथील एलबीएस मार्गावरील सन लाईट हॉटेलला आग लागल्याची घटना घडली. सन लाईट हॉटेलच्या ग्राउंड फ्लोअरला आग लागली असून घटनेची माहिती मिळताच तातडीने अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान, यामध्ये कसलीही जीवितहानी झाली नसून हॉटेलचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेकडून New Year गिफ्ट! लोकलची संख्या वाढणार, प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.