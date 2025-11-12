मुंबई

Mumbai Fire: मुंबईत २ ठिकाणी आगीच्या घटना! मोठे आर्थिक नुकसान, घटना नेमकी कुठे घडली?

Mumbai Fire News: मुंबईत दोन विविध ठिकाणी आग लागल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह उपनगर जिल्ह्यात शॉर्ट सर्किट किंवा इतर काही तांत्रिक अडचणींमुळे आगीच्या घटना घडत आहेत. अशातच मुंबईत एकाच वेळी दोन विविध ठिकाणी आग लागल्याची घटना घडली आहे. कुर्ला आणि विक्रोळी या ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या असून यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.

