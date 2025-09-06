मुंबई

Mumbai Ganesh Visarjan 2025 : लालबागच्या राजासह मुंबईचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी विसर्जनासाठी सज्ज; सकाळपासूनच सुरू होणार मिरवणुका!

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांच्या जल्लोषानंतर आज (शनिवार) मुंबईत बाप्पाला निरोप दिला (Mumbai Ganesh Visarjan 2025) जाणार आहे. सकाळपासूनच मिरवणुकांचा उत्साह सुरू होणार असून शहरातील सर्व सार्वजनिक मंडळे आणि घरगुती गणपती विसर्जनासाठी भाविकांची गर्दी होणार आहे. भजन, आरती, ढोल-ताशांच्या गजरात आणि 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात संपूर्ण मुंबई रंगणार आहे.

