Mumbai Ganesh Visarjan 2025 : लालबागच्या राजासह मुंबईचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी विसर्जनासाठी सज्ज; सकाळपासूनच सुरू होणार मिरवणुका!

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांच्या जल्लोषानंतर आज (शनिवार) मुंबईत बाप्पाला निरोप दिला (Mumbai Ganesh Visarjan 2025) जाणार आहे. सकाळपासूनच मिरवणुकांचा उत्साह सुरू होणार असून शहरातील सर्व सार्वजनिक मंडळे आणि घरगुती गणपती विसर्जनासाठी भाविकांची गर्दी होणार आहे. भजन, आरती, ढोल-ताशांच्या गजरात आणि 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात संपूर्ण मुंबई रंगणार आहे..लालबाग राजासह मुंबईचा राजा आज मार्गस्थ होणारमुंबईकरांचे आकर्षण असलेल्या लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja Visarjan) आणि मुंबईचा राजा यांच्या विसर्जन मिरवणुकीला आज सकाळी ८ वाजता सुरुवात होईल. पर्यावरणपूरक उत्सवासाठी प्रसिद्ध असलेला राजा तेजुकाया सकाळी ७ वाजता पारंपरिक पद्धतीने मार्गस्थ होणार आहे. चिंचपोकळी येथे रथ पोहोचल्यावर महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मंडळाचे सदस्य सुशांत शिंदे यांनी दिली. तसेच चिंचपोकळीचा चिंतामणी विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान आरतीच्या गजरात निघणार आहे..उपनगरातील विसर्जन मिरवणुका दुपारनंतरउपनगरातील विसर्जन मिरवणुका दुपारनंतर सुरू होतील. दादर चौपाटी आणि वर्सोवा चौपाटी येथे संध्याकाळनंतर मूर्ती विसर्जनासाठी पोहोचतील. तसेच गिरगावातील खेतवाडी विभागातील मंडळांनी विसर्जनासाठी विशेष नियोजन केले आहे. सकाळी १० ते ११ च्या दरम्यान सर्व गल्ल्यांतील गणपती मिरवणुका मार्गस्थ होतील..पुढील वर्षी उशिरा येणार बाप्पादरम्यान, ठाण्यातील पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्षी ज्येष्ठ अधिकमास असल्यामुळे गणेशोत्सवाची सुरुवात उशिरा होणार आहे. त्यामुळे गणरायांचे आगमन १८ दिवस उशिरा, १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.