Mumbai Rain Update : मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकीवर पावसाचं सावट! हवामान खात्याने दिली महत्त्वाची अपडेट, पहाटेपासून शहरात ढगाळ वातावरण

मुंबई : अनंत चतुर्दशीच्या मुहूर्तावर आज मुंबईत गणेश विसर्जनाची (Ganesh Visarjan Mumbai 2025) धूम पहायला मिळणार आहे. तब्बल ६,५०० सार्वजनिक मंडळे आणि दीड लाखांहून अधिक घरगुती गणेशमूर्ती मिरवणुकीसाठी मार्गस्थ होतील. विसर्जन मार्गावर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, गर्दी नियंत्रणासाठी १० हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत..सुरक्षेसाठी २५ हजार पोलीस कर्मचारी तैनातमुंबईत सुरक्षेसाठी २५ हजार पोलीस कर्मचारी दक्ष राहणार आहेत. याशिवाय, १० हजार महानगरपालिका कर्मचारी स्वच्छता आणि व्यवस्थापनासाठी तैनात राहतील. गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस, ट्रॅफिक वॉर्डन आणि स्वयंसेवक सतत पहारा देतील..Mumbai Police : गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी मुंबईत 84 रस्ते बंद; तब्बल 4 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त, 32 रस्त्यांवर मालवाहतूक वाहनांना बंदी.मुंबईत कालपासूनच पावसाचा जोरमात्र, कालपासूनच मुंबईत जोरदार पाऊस (Mumbai Rain Update) सुरू असून, आज पहाटेपासूनही पावसाची संततधार कायम आहे. काळ्या ढगांच्या उपस्थितीमुळे दिवसभर पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.दक्षिण मुंबईत हलका रिमझिम पाऊस पडेल.उपनगरांत मध्यम ते जोरदार सरींचा अंदाज आहे.सोमवारनंतर पाऊस ओसरू शकतो.पावसामुळे विसर्जन मिरवणुकीत वातावरण अधिक उत्साही होणार असले, तरी सततचा पाऊस असल्यास मूर्ती झाकून नेण्याची आवश्यकता भासेल आणि मिरवणुकीचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे..विसर्जन मिरवणुकांचे आकर्षणमुंबईत गणेशगल्लीचा गणपती, म्हणजेच मुंबईचा राजा, विसर्जनासाठी सर्वात आधी मार्गस्थ होणार आहे. त्यानंतर लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, अंधेरीचा राजा आणि परळ-लालबाग परिसरातील मानाचे गणपती मंडपातून निघतील. विशेषतः लालबागचा राजाची विसर्जन मिरवणूक नेहमीप्रमाणेच भाविकांचे प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे. ही मिरवणूक दिवसभर आणि रात्रभर चालून रविवारी सकाळी गिरगाव चौपाटीवर विसर्जनासाठी दाखल होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.