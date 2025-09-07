मुंबईत गणेश विसर्जनावेळी वीजेचा शॉक लागून दुर्घटना; एकाचा मृत्यू, चौघे जखमी

राज्यात मोठ्या उत्साहात गणेश विसर्जन मिरवणुका शनिवारी पार पडल्या. अजूनही काही ठिकाणी गणेश विसर्जन मिरवणूक सुरू आहे. दरम्यान, मुंबईत साकीनाका परिसरात ट्रॉलीला उच्चदावाच्या वायरचा शॉक बसून एकाचा मृत्यू झालाय तर चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. शनिवारी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, खैराणी रोड परिसरात श्री गजानन मित्र मंडळाची विसर्जन मिरवणूक सुरू होती. त्यावेळी ट्रॉलीला उच्च दाब असलेल्या वायरचा शॉक बसला. या घटनेत एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. चौघे जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Ganesh Visarjan 2025 : लाडक्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप ! दुसऱ्या दिवशीही राज्यासह देशभरात विसर्जन मिरवणुकांचा उत्साह.वीजेचा शॉक बसून मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव बिनू शिवकुमार असं आहे. तर तुषार गुप्ता, धर्मराज गुप्ता, आरुष गुप्ता, शंभू कामी आणि करण कनोजिया हे गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्वांचे वय १२ ते ४४ वर्षे या दरम्यान आहे..कशी घडली घटना ?विसर्जनासाठी साकीनाका इथल्या खैराणी रोड परिसरातील श्री गजानन मित्र मंडळाने ट्रॉली सजवली होती. ही ट्रॉली ज्या मार्गाने जात होती त्या रस्त्यावर टाटा पॉवर कंपनीची ११ हजार व्होल्टेजची उच्च दाबाची वायर जाते. त्या वायरमधून एक लहान वायर खाली लटकत होती. ती वायर गणपतीच्या ट्रॉलीला लागल्यानं वीजेचा शॉक सर्वांना बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.