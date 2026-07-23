Mumbai Girl Stops Police Van : मुंबईच्या पोरी जिगरबाज! पोरांना अटक केलेली पोलीस व्हॅन पोरीनं अडवली; व्हायरल व्हिडिओ

Student Protest Mumbai : परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार आणि नीट (NEET) पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना एका तरुणीच्या धाडसी कृतीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी भरलेली पोलीस व्हॅन अडवून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या रिया अहिर हिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान २७ वर्षीय मॉडेल रिया अहिर या योगायोगाने त्या मार्गाने जात होत्या. दादरमधील कोहिनूर स्क्वेअरहून शिवाजी पार्ककडे जात असताना आंदोलक विद्यार्थ्यांनी खचाखच भरलेली पोलीस व्हॅन त्यांच्या नजरेस पडली. व्हॅनमध्ये विद्यार्थ्यांना उभे राहायलाही जागा नसल्याचे पाहून त्या अस्वस्थ झाल्या..विद्यार्थ्यांना विनाकारण ताब्यात घेतले जात असल्याचे वाटल्याने रिया यांनी थेट पोलीस व्हॅनसमोर उभे राहत ती अडवली. "मी स्वतःला थांबवू शकले नाही. आंदोलनाच्या घोषणा ऐकून मला वाटलं, माझं आंदोलन इथूनच सुरू होतं. विद्यार्थ्यांना घेऊन जात असताना मी शांत उभी राहू शकत नव्हते," असे त्यांनी सांगितले..यानंतर रिया आणि पोलिसांमध्ये काही काळ शाब्दिक वाद झाला. "पोलिसांनी फारसं काही बोललं नाही. त्यांनाही माहिती होतं की ते चुकीचं करत आहेत," असा दावा रिया यांनी केला. काही अंतरावर नेल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सोडून देऊ, असे पोलिसांनी सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, "जर सोडणारच असाल, तर आत्ताच सोडा," अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.रिया यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला पोलिसांनी व्हॅन पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या जागेवरून हलल्या नाहीत. अखेर पोलिसांनी व्हॅनमधील काही आंदोलक विद्यार्थ्यांना सोडल्याचा दावा त्यांनी केला..Delhi Police: 'ते' साध्या वेशातील लोक खरंच पोलिस होते का? दिल्ली पोलिसांनी कर्मचाऱ्यांसाठी काढले कडक आदेश.व्हॅनमधून बाहेर आल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी रिया यांचे आभार मानले. काहींनी हस्तांदोलन करत त्यांच्या धाडसाचे कौतुक केले, तर काहींनी त्यांना गंमतीने "बॅडी" असेही संबोधले.या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, रिया अहिर चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. "विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊ शकतात, याची मला जाणीव होती. एक नागरिक म्हणून त्या वेळी काहीच केलं नसतं, तर स्वतःलाच माफ करू शकले नसते," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली..दरम्यान, नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांतील कथित गैरव्यवहारांच्या निषेधार्थ मुंबईत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनात अनेक विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच काही कलाकारांनीही सहभाग नोंदवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.