मुंबई

Mumbai Girl Stops Police Van : मुंबईच्या पोरी जिगरबाज! पोरांना अटक केलेली पोलीस व्हॅन पोरीनं अडवली; व्हायरल व्हिडिओ

Woman Stops Police Van : मुंबईतील आंदोलनादरम्यान पोलीस व्हॅनसमोर उभ्या राहिलेल्या ऱ्हीया अहिर यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. नेमके काय घडले आणि त्यांनी पोलिसांना काय सांगितले, वाचा सविस्तर.
Mumbai Girl Stops Police Van

Mumbai Girl Stops Police Van

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Student Protest Mumbai : परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार आणि नीट (NEET) पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना एका तरुणीच्या धाडसी कृतीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी भरलेली पोलीस व्हॅन अडवून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या रिया अहिर हिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

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