Mumbai-Goa Highway: भरधाव वेगातील थारचं नियंत्रण सुटलं अन्..., दोन जणांचा जागीच मृत्यू; घटनेत कारचा चक्काचूर

मुंबई : नुकतेच मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्गावर बीएमडब्ल्यू गाडीचा भीषण घडला. भरधाव वेगात ही गाडी डिव्हायडरला धडकल्यामुळे या अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. भीषण अपघाताची ही घटना ताजी असताना आता पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर थार गाडीचा मोठा अपघात घडला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-गोवा महामार्गावर नेमळे येथे थार गाडीचा भीषण अपघात घडला. यामध्ये थार कारचा चक्काचूर होऊन दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. तर तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दुपारच्या सुमारास कणकवली भिरवंडे येथे जात असताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात घडला..Badlapur Accident: २५० स्पीड, चार-पाच वेळा उलटून BMWचे पार्ट झाले वेगळे; वाढदिवशीच तरुणासह मैत्रिणीचा मृत्यू, अपघाताआधीचा VIDEO VIRAL.दरम्यान, वाहनाचा वेग जास्त असल्याने कार रस्त्याबाहेर जाऊन कोसळली. या घटनेची माहिती मिळताच नेमळे येथील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरु केले. या अपघातातील जखमींवर उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून गोवा-बांबोळी येथे अधिक उपचारासाठी पाठविण्यात आले आहे..मृत आणि जखमींची माहितीगिरिम पंचायतीच्या सदस्या श्रीमती पांडुरंग नानोडकर (५८) आणि कणकवली येथील विलासिनी सातारडेकर (५४) असे या अपघातातील मृत व्यक्तींची नावे आहेत. तर सनी नानोडकर (३६), उज्ज्वला कांबळी (४८) आणि पांडुरंग नानोडकर (६५) हे जखमी झाले आहेत..कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर एसटी बसचा अपघातकल्याण-आहिल्यानगर महामार्गावर टोकावडेजवळ एसटी बसला अपघात झाला. सुदैवाने या बस मधील १८ प्रवासी सुखरूप बचावले आहेत. आज दुपारी दोनच्या सुमारास टोकावडे मानिवली इथं विठ्ठलवाडी-ताहराबाद ही एसटी बस ताहराबादकडे जात असताना गाडीचा वेग जास्त असल्यानं चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि ही बस मानिवली येथे पलटी झाली. .बसमधील सर्व प्रवासी थोडक्यात बचावले आहेत. यामध्ये दोन लहान मुलं, दहा महिन्यांया एका बाळाचाही समावेश आहे. अपघातानंतर टोकावडे पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. तथापि, हा अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला याचा पोलीस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.