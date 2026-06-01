Mumbai-Goa Highway: खारपाडा येथील टोलनाका बंद पाडला, जनआक्रोश समिती आक्रमक; आधी कामे पूर्ण करण्याची मागणी

Kharpada Toll Controversy : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खारपाडा येथे टोलवसुली सुरू करण्यात आली आहे. याविरोधात जनआक्रोश समितीच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
पनवेल : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खारपाडा येथे सुरू करण्यात आलेल्या टोलवसुलीच्या विरोधात जनआक्रोश समितीच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी तीव्र आंदोलन केले. महामार्गावरील अनेक कामे अपूर्ण असताना टोलवसुली सुरू केल्याबद्दल संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी काही काळ दोन्ही बाजूंचे टोलनाके बंद करून प्रशासनाचा निषेध नोंदविला.

