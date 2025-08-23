मुंबई

Mumbai Goa Highway: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांची गर्दी! मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Traffic Jam: गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांच्या वाहनांमुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. यामुळे प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
Mumbai Goa Highway Traffic
Mumbai Goa Highway TrafficESakal
Mansi Khambe
Updated on

माणगाव : गणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुणे आणि सुरत यांसारख्या शहरांमधून कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांच्या वाहनांमुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. माणगावजवळ शनिवारी (ता. २३) वाहनांच्या लांब रांगा दिसून येत आहेत. यामुळे प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. माणगावात येताना वाहनांच्या तीन किमी रांगा लागल्याने प्रवासी मेटाकुटीला आले होते.

Loading content, please wait...
Mumbai
Traffic
Ganeshotsav
Traffic rules
mumbai goa national highway
traffice
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com