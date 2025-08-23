Mumbai Goa Highway: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांची गर्दी! मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

माणगाव : गणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुणे आणि सुरत यांसारख्या शहरांमधून कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांच्या वाहनांमुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. माणगावजवळ शनिवारी (ता. २३) वाहनांच्या लांब रांगा दिसून येत आहेत. यामुळे प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. माणगावात येताना वाहनांच्या तीन किमी रांगा लागल्याने प्रवासी मेटाकुटीला आले होते..कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी माणगाव शहरात आणि महामार्गावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील निजामपूर नाका येथे मुंबई, पुणे आणि गोवा असे तीनही मार्ग एकत्र मिळतात. त्यामुळे गणपती, होळी, दिवाळी यांसारख्या सणांच्या काळात माणगाव शहरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होते..फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पॅटर्न की पिन कोड? स्मार्टफोनसाठी कोणता पासवर्ड सर्वात सुरक्षित?.या वेळी दूर कोकणात जाणाऱ्या-येणाऱ्या व स्थानिकांना प्रवासादरम्यान मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी सहा उपविभागीय पोलीस अधिकारी, १० पोलीस निरीक्षक, ५२ पोलीस उपनिरीक्षक आणि ४०५ अंमलदार दिवसरात्र काम करीत आहेत. अनधिकृत पार्किंग आणि वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर आहे..बस स्थानकात बदलया वर्षी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी माणगांवमधील बस स्थानकातही बदल करण्यात आला आहे. मुंबईहून येणाऱ्या बस खिलार हॉटेलजवळ थांबतील, तर मुंबईकडे जाणाऱ्या बस आर्या हॉटेल येथून सुटतील. स्वयंसेवकही वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांना मदत करीत आहेत..Palghar News: भर पावसात गर्भवतीला घेऊन निघाली रुग्णवाहिका; वाटेतच कळा अन् डॉक्टरांनी घेतला निर्णय.माणगाव बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरणगणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी माणगाव बाजारपेठेतही उत्साह संचारला आहे. सजावटीचे साहित्य आणि आकर्षक गणेशमूर्ती विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.