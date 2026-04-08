Leopard Attack Mumbai : मुंबईतील उच्चभ्रू सोसायटीत शिरला बिबट्या, पाळीव कुत्र्यावर केला हल्ला; सीसीटीव्हीत कैद थरारक घटना

Leopard attack reported in Mumbai's Goregaon : राज्यातील अनेक भागांत बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. ग्रामीण भागांत बिबट्यांचा शिरकाव वाढला असतानाच आता शहरी भागातील देखील बिबटे आढळून येत आहे. मुंबईतील गोरगावमध्ये एका उच्चभ्रू सोसायटीत बिबट्या शिरला अन् त्याने कुत्र्यावर हल्ला केला. यामुळे रहिवाशांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. हा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार दिंडोशीतील रहेजा हाईट्स सोसायटीमध्ये रात्रीच्या वेळी एक बिबट्या शिरला आणि कुत्र्यावर हल्ला केला. यामुळे तेथील रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली. प्रशासनाच्या सुचनेनंतर बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने या भागांत पिंजरे लावले आहेत. मात्र बिबट्याची दहशत कायम असून सोसायटीतील रहिवाशांनी संध्याकाळी घराबाहेर पडणे बंद केले आहे. तसेच पालकांनी आपल्या लहान मुलांना सोसायटीच्या आवारात खेळण्यासाठी पाठवणे बंद केले आहे. सुरक्षा रक्षकांना काठ्या आणि टॉर्च देऊन गस्तही वाढवली आहे. .Chhatrapati Sambhajinagar: छावणीत बिबट्याची भीती; वन विभागाच्या पथकाची तपासणी; शाळेत रानमांजर आढळले, बिबट्याची खोटीकडे लक्षवेध.ही सोसायटी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेला लागून आहे. या सोसायटीमध्ये गेल्या महिन्यातही बिबट्या शिरला होता. त्यावेळी एका पाळीव कुत्र्याच्या जीव घेतला होता. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, या परिसरात एक नाही तर दोन बिबटे असून सातपाटी आणि नागरी निवारा परिसरातही बिबटे आढळून आले आहेत. .वनविभागाकडून उपाययोजनापरिसरात बिबट्याचा वाढता वावर आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती पाहता वनविभागाने ही तातडीची मोहीम हाती घेतली आहे. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बिबट्याच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी परिसरात हाय-टेक कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. यासोबतच बिबट्याला लपण्यासाठी कोणतीही जागा मिळू नये म्हणून आसपासची वाढलेली झुडपे आणि गवत कापण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.