Mumbai News: मुंबईच्या जमिनीत पाणी जिरवण्याची क्षमता शून्य! रस्ते काँक्रीटीकरणाचा दुष्परिणाम, तीन दशकांत ६० टक्के जमीन सिमेंटखाली

मुंबई : वाढत्या काँक्रीटीकरणामुळे मुंबईत तापमान वाढत असून शहराची जमिनीत पाणी जिरण्याची क्षमता शून्यावर आली आहे. 'मोंगाबे'च्या अहवालानुसार, जुने डांबरी रस्ते सुमारे ३० टक्के आणि पेव्हर ब्लॉक्स ५० टक्के पाणी जमिनीखाली जिरू देत असत; मात्र मुंबई महापालिकेकडून सध्या सुरू असलेल्या वेगवान काँक्रीटीकरणामुळे पाणी जिरवण्याचे प्रमाण शून्यावर पोहोचले आहे..'सिटिझन मॅटर्स' नुसार, मुंबईने आपल्या मध्यवर्ती भागातून दररोज दोन कोटी १० लाख लिटर आणि उपनगरांमधून दररोज सात कोटी ५० लाख लिटर पाणी जमिनीत जिरवण्याची नैसर्गिक क्षमता गमावली आहे. गेल्या तीन दशकांत मुंबईत इमारती, रस्ते आणि पेव्हर ब्लॉक्सचे जाळे तब्बल ६६ टक्क्यांनी वाढले असून, मुंबईची ६० टक्क्यांहून अधिक जमीन सिमेंटच्या थराखाली गाडली गेली आहे. उपग्रह छायाचित्रे व पर्यावरण अभ्यासकांच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे..Mumbai News: पूरमुक्त मुंबईसाठी महापालिका सज्ज! पंपिंग स्टेशन, पर्जन्यवाहिन्यांवर लक्ष.पर्यावरण संस्था, आयआयटी बॉम्बे आणि 'जामिया मिलिया इस्लामिया'च्या संयुक्त शोधनिबंधातून समोर आलेली आकडेवारी मुंबईच्या भवितव्याची चिंता वाढवणारी आहे. १९९१मध्ये मुंबईत साधारण १७३ चौ. किमी क्षेत्र बांधकामाखाली होते, ते आता ३४६ चौ. किमीपेक्षा जास्त झाले आहे..एकाच शहरात १० अंशांचा फरक'द बेटर इंडिया'च्या एका अहवालानुसार, मुंबईतील दाट लोकवस्तीच्या सिमेंटच्या जंगलात ऐन दुपारी तापमान ४३ अंश सेल्सिअसवर पोहोचते; मात्र जिथे झाडे आहेत तिथे तापमान ३२ अंश सेल्सिअस असते. आरे कॉलनीसारख्या हिरव्यागार भागात ते तापमान २५ अंश सेल्सिअस ते २६ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येते. एकाच शहरात तापमानातील हा १० अंश सेल्सिअसचा फरक काँक्रीटच्या घातक परिणामांवर शिक्कामोर्तब करतो..Mumbai Pune Expressway: 'मिसिंग लिंक'ने MP च्या मंत्र्यांना केले थक्क! पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्राचा झिरो बजेट फॉर्म्युला वापरणार.पालिका काय करीत आहे?वाढत्या हवामान संकटावर उपाय शोधण्याऐवजी मुंबई महापालिका अधिक वेगाने सिमेंटचे रस्ते बनवत आहे. मुंबईतील ७०१ किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण प्रस्तावित आहे. ज्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ३२४ किमीचे काम प्रगतिपथावर आहे.काँक्रीटीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या या शहरी उष्णतेचे आणि पुराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुंबईला भविष्यात न्यूयॉर्क शहराच्या तुलनेत दुप्पट आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल, असा इशारा दिला आहे. .गेल्या १० वर्षांत पालिकेने दीड लाख झाडे तोडण्यास दिलेली परवानगीच या भयानक उष्णतेचे मुख्य कारण आहे. आता तर शहरात झाडे लावायला मातीची जागाच उरली नसल्याचे पालिकेने स्वतः मान्य केले आहे. संपूर्ण मुंबईला सिमेंटच्या 'हीट आयलंड'मध्ये बदलले आहे.- संजीव वाल्सन, कार्यकर्ते, सेव्ह आरे मूव्हमेंट.मुंबईत सध्या जे बेसुमार काँक्रीटीकरणामुळे मुंबईचे तापमानही कमालीचे वाढत आहे. आता मुंबईत दिवस आणि रात्रीच्या तापमानातही फरक उरलेला नाही. जगातील सर्वाधिक तापमान असणाऱ्या शहरांच्या यादीत मुंबईचा समावेश झाला आहे.- डी. स्टॅलिन, संस्थापक, वनशक्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.