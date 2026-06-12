Mumbai Harbour Line: मुंबईकरांचा खोळंबा! हार्बर लाईनवरील Up-Down दोन्ही मार्ग बंद; हजारो प्रवासी स्टेशनवर अडकले

आज सकाळी ९.१६ वाजल्यापासून हार्बर लाइनवरील Up आणि Down दोन्ही मार्गावरील लोकल ट्रेन सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. ओव्हरहेड इक्विपमेंट (OHE) वर एक तार लटकल्यामुळे ही गंभीर बिघाड झाला आहे. रेल्वे प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू केले असून, सेवा शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत..या अचानक झालेल्या बिघाडामुळे मुंबईतील लाखो प्रवाशांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्टेशनवर प्रवासी मोठ्या संख्येने अडकले आहेत. सकाळच्या शिफ्टमध्ये कामावर जाणारे नोकरदार, विद्यार्थी आणि इतर प्रवासी हैराण झाले आहेत. अनेक प्रवाशांनी पर्यायी व्यवस्था म्हणून बस, टॅक्सी किंवा रिक्षांचा वापर सुरू केला असून, रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे..मध्य रेल्वेच्या नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी सुमारे ९:१० वाजता चेंबूर स्थानकाजवळ ही घटना घडली. ओव्हरहेड वायरवर बाह्य तारा पडल्याचे निदर्शनास येताच सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हार्बर मार्गावरील 'अप' आणि 'डाऊन' दोन्ही मार्गांवरील लोकल सेवा तातडीने थांबवण्यात आली. ऐन गर्दीच्या वेळी हा बिघाड झाल्याने कार्यालयात आणि कामावर जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. अनेक स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी उसळली होती..Mumbai Traffic: मुंबईकरांसाठी मोठा बदल! BKC मध्ये कार आणि बाईकला दर शुक्रवारी प्रवेशबंदी; कठोर नियमाचं कारण काय?.या प्रकारामुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रणालीवर पुन्हा एकदा संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशा छोट्या-छोट्या बिघाडांमुळे सेवा वारंवार प्रभावित होत असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढली आहे..घटनेची माहिती मिळताच मध्य रेल्वेच्या तांत्रिक पथकाने युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. ओव्हरहेड वायरवर अडकलेल्या बाह्य तारा हटवून विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्यात आले. अखेर रेल्वे प्रशासनाला यश आले असून सकाळी ९:५२ वाजता हार्बर मार्गावरील रेल्वे वाहतूक पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली.सेवा सुरू झाली असली तरी सुमारे ४० मिनिटे लोकल वाहतूक बंद राहिल्यामुळे हार्बर मार्गावरील अनेक गाड्या अद्याप काहीशा विलंबाने धावत आहेत..Mumbai fire News: एसीमधून निघाल्या ठिणग्या अन् ११ मजली इमारतीत खळबळ; जुहूत सकाळीच आग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.