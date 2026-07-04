Mumbai Heavy Rain : मुसळधार पावसाचा 'बेस्ट'ला मोठा फटका; मुंबईतील अनेक बसमार्ग बदलले, सेवा विस्कळीत

मुंबई : मुसळधार पावसाने शनिवारी पहाटेपासूनच धुमाकूळ घातल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले. अनेक भागांत पाणी साचल्याने तलावाचे स्वरूप आले होते, तर काही ठिकाणी झाडे कोसळल्यामुळे शहराची गती मंदावली. याचा मोठा फटका बेस्टच्या बससेवेला बसल्यामुळे अनेक बस इतर मार्गांवर वळवण्यात आल्या, तर काही बससेवा रद्द कराव्या लागल्याने नागरिकांचे हाल झाले..बेस्ट प्रशासनाच्या अधिकृत पत्रकानुसार, अंधेरी सबवे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यामुळे बस मार्ग क्र. २०२, २०३, २५६, १८०, ३५९, ४ आणि ८४ हे अंबोली सिझर रोड - जे. पी. रोड - इंडियन ऑईल नगर - जेव्हीपीडीमार्गे वळवण्यात आले. प्रीमियर रोड (डॉन बॉस्को ते हॉली क्रॉस रोड) येथे पाणी साचल्याने बस मार्ग क्र. ३२२, ७६, ६२, ८६, ३०५ यांसह इतर बस राजू वाडेकर मार्गावरून चालवल्या जात होत्या..समृद्धी महामार्ग ते दक्षिण मुंबई प्रवास सुपरफास्ट होणार! MSRDCच्या नव्या लिंक रोडमुळे प्रवासाचं चित्र बदलणार; कसा आहे मार्ग?.विद्याविहार एसटी डेपो परिसरात पाणी साचल्यामुळे बस मार्ग क्र. ६२, ३२२, ३०८ आणि ३२३ या बस कमानीपर्यंतच चालवण्यात येत होत्या, तर मार्ग क्र. ६१३ची सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. साईनाथ सबवे येथील वाहतूक विस्कळित झाल्याने बस मार्ग क्र. ४६०, ३४५ यांसह इतर बस मदिना मशीद-दिंडोशी डेपो आणि जेव्हीपीडी-अंधेरी स्थानकामार्गे वळवण्यात आल्या..Mumbai Rain: पावसाचा फटका मुंबईकरांना! 15-20 मिनिटे उशिराने धावणाऱ्या लोकलमुळे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी; प्रवाशांची तारांबळ.झाडे पडल्यामुळेही वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता. पेडर रोडवरील नालंदा बस थांब्याजवळ झाड कोसळून बस मार्ग क्र. ९ आणि इतर बस भुलाभाई देसाई मार्गावरून वळवण्यात आल्या. तसेच गोखले रोडवरील दत्त मंदिर बस थांब्याजवळ झाड पडल्यामुळे बस मार्ग क्र. २८० (अप)ची वाहतूक लिंक रोडमार्गे चालवण्यात आली. जोगेश्वरी येथील एस. व्ही. रोड (अजित ग्लास) आणि बेहराम बाग रोड परिसरात बस मार्ग क्र. १८६, ४६०, ४८९ या बस साकी विहार रोडमार्गे सुरू करण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती बेस्ट प्रशासनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.