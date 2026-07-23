Mumbai Rain: मुंबईकरांची जीवनवाहिनी कोलमडली! विरार-डहाणू लोकलसेवा पूर्णतः बंद; प्रवाशांचे हाल

मुंबई : बराच काळ विश्रांती घेतल्यानंतर मुंबईत पुन्हा पावसाने हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई शहरासह उपनगर जिल्ह्यांत पावसाच्या सरी कोसळत असून अनेक सखोल भाग तसेच रेल्वे रुळांवर पाणी साचत आहे. परिणामी रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होत असून प्रवाशांसह नागरिकांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत पावसाच्या संततधार कोसळत असून मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल सेवा विस्कळीत झाली आहे. रेल्वे मार्गावर पाणी साचल्याने लोकल सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे. विरार ते डहाणू दरम्यानची सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून काही गाड्यांचे मार्ग वळवण्यात आले आहेत..Navi Mumbai Crime: उलवेत विकृतीचा कळस! तरूणांकडून दोन श्वानांवर अत्याचार, प्राणीप्रेमींमध्ये संताप.कोणत्या गाड्या रद्द?उमरगाव-घोलवड विभागात रेल्वेमार्गावर पाणी साचल्यानं हे बदल कऱण्यात आले आहेत. याबाबत पश्चिम रेल्वेने अपडेट जारी केले आहेत.२३ जुलै रोजी ट्रेन क्र. ५९०३९ विरार ते वलसाड२३ जुलै रोजी ट्रेन क्र. ५९०४६ विरार ते वलसाड२३ जुलै रोजी ट्रेन क्र. ०९०३६ उधना ते वांद्रे टर्मिनस२४ जुलै रोजी ट्रेन क्र. ०९०३५ वांद्रे टर्मिनस ते उधना२८ जुलै रोजी ट्रेन क्र. १९१०२ सुरत ते विरार२८ जुलै रोजी ट्रेन क्र. ६९१७३ विरार ते डहाणू रोड.Maharashtra Bandh: देशभरात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन! आज महाराष्ट्र बंद, कोणत्या सुविधा चालू तर कोणत्या बंद? जाणून घ्या....अंशतः रद्द किंवा मार्गात बदल२३ जुलै रोजी ट्रेन क्र. १९००१ विरार ते सुरत ही गाडी विरार-वलसाड दरम्यान रद्द राहणार असून वलसाडहून सुटेल आणि सुरतपर्यंत धावणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.