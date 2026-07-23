मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईकरांची जीवनवाहिनी कोलमडली! विरार-डहाणू लोकलसेवा पूर्णतः बंद; प्रवाशांचे हाल

Mumbai Local Train : मुंबईत पावसाच्या सरी कोसळत असून विरार-डहाणू लोकल सेवा पूर्णतः बंद करण्यात आल्या आहेत. परिणामी प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे.
Virar-Dahanu local service closed

Virar-Dahanu local service closed

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बराच काळ विश्रांती घेतल्यानंतर मुंबईत पुन्हा पावसाने हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई शहरासह उपनगर जिल्ह्यांत पावसाच्या सरी कोसळत असून अनेक सखोल भाग तसेच रेल्वे रुळांवर पाणी साचत आहे. परिणामी रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होत असून प्रवाशांसह नागरिकांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे.

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