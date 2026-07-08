Mumbai Heavy Rain : पावसााचा फटका! सलग चौथ्या दिवशी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; नेरळ-भिवपुरी रेल्वे रुळांवर पाणी, प्रवाशांचे हाल

मुंबईसह ठाणे आणि कर्जत परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय सेवेला बसला आहे. सलग चौथ्या दिवशी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. नेरळ-भिवपुरी रेल्वे स्थानकादरम्यान रुळांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने बदलापूर ते कर्जत या दरम्यानची लोकल सेवा खबरदारीचा उपाय म्हणून तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. परिणामी सकाळी कामासाठी मुंबईकडे निघालेल्या हजारो प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला..गेल्या दोन दिवसांपासून कर्जत परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्याचा परिणाम रेल्वे मार्गावरही झाला आहे. रुळांवरून पाणी वाहत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही सेवा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेरळहून पहाटे ५.४० वाजताची एकच लोकल मुंबईच्या दिशेने धावली. त्यानंतर कर्जतकडून मुंबईकडे कोणतीही लोकल धावू शकली नाही..Mumbai Rain : मुसळधार पावसाने मुंबईची लाईफलाईन ठप्प; वसई-विरार लोकल ११ तास बंद, पश्चिम-मध्य-हार्बर मार्गांवर लाखो प्रवाशांचे हाल.मुंबईहून कर्जतच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल बदलापूर किंवा नेरळपर्यंतच चालवल्या जात असून त्याच गाड्या पुन्हा मुंबईकडे वळवल्या जात आहेत. त्यामुळे उर्वरित लोकलही विलंबाने धावत आहेत. काही धीम्या लोकल जलद मार्गावर वळवण्यात आल्याने संपूर्ण मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला आहे. अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्याने स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.दरम्यान, मुंबईतील पावसाचा परिणाम पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरही जाणवत आहे. मध्य रेल्वेच्या गाड्या १० ते १५ मिनिटे, हार्बर मार्गावरील गाड्या सुमारे १५ मिनिटे, तर पश्चिम रेल्वेवरील लोकल २० ते ३० मिनिटांच्या विलंबाने धावत आहेत. वसई आणि नालासोपारा स्थानकांजवळ रुळांवर पाणी साचल्याने पश्चिम रेल्वेचे वेळापत्रकही विस्कळीत झाले आहे. बदलापूर ते कर्जत सेवा पूर्ववत होण्यासाठी किती वेळ लागेल, याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.