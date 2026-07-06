Mumbai Rain: मुंबईची तुंबई! बेस्टची सेवा विस्कळीत, अनेक मार्गात बदल; वाचा सविस्तर

मुंबई : मुंबई आणि उपनगरात कोसळणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचल्याने आणि वादळी वाऱ्यामुळे झाडे उन्मळून पडल्याने 'बेस्ट' प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक बस मार्गांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी बेस्टने तात्काळ डायव्हर्शन लागू केले आहे..खालील प्रमुख मार्गांवरील बस सेवांवर याचा परिणाम झाला आहे:पाणी साचल्यामुळे वळवलेले मार्ग:अजित ग्लास गोरेगाव (स्वीट कॉर्नर): येथे पाणी साचल्याने बस मार्ग क्र. २०२, ३५९, ४, ८४, २५६ ची वाहतूक 'बेहराम बाग मार्गे' (रूट १८०) वळवण्यात आली आहे.डॉन बॉस्को हायस्कूल (विद्याविहार): पाणी साचल्याने बस मार्ग क्र. ३२२ ची वाहतूक 'राजू बडेकर मार्ग' मार्गे वळवण्यात आली आहे..Mumbai Rain: मुंबईला रेड अलर्ट! कर्मचाऱ्यांनो 'वर्क फ्रॉम होम' करा, बाहेर पडू नका; BMCकडून आवाहन.झाडे पडल्यामुळे विस्कळीत झालेले मार्ग (Tree Uprooted):भांडुप पश्चिम (शिवाजी तलाव): रस्ता बंद असल्याने बस मार्ग क्र. ६०६, ६०४, ६०५ आणि ३०७, ४०९ ची वाहतूक मांगतराम, सरदार प्रताप सिंग रोड, एलबीएस रोड आणि सहर कार्गो मार्गे वळवली आहे.कापस वाडी (अंधेरी): झाड पडल्याने बस मार्ग क्र. ५६, २००, २२१ ची डाऊन दिशेची वाहतूक प्रभावित झाली आहे.कुलाबा (शहीद भगतसिंग रोड): झाड पडल्याने दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाची बस सेवा प्रभावित झाली असून बस मार्ग क्र. १०३, १०६, १२४, ९, १२३, १३७, ३, ११ च्या अप आणि डाऊन फेऱ्या 'हार्डीकर मार्ग' मार्गे वळवण्यात आल्या आहेत..गोरेगाव (जैन मंदिर रोड): झाड पडल्याने बस मार्ग क्र. ३२, ३३, २६१, २६२, २६३, २०४ ची वाहतूक 'एस. व्ही. रोड आणि जवाहर नगर रोड' मार्गे सुरू आहे.अँटॉप हिल (संगम नगर): येथील भगवान वाल्मिकी चौकात झाड पडल्याने बस मार्ग क्र. १४, १५, ८८, १७२, १७५, १७४, ११०, ११७ शेख मिस्त्री मार्ग आणि १६० फुटी रस्त्यावरून वळवण्यात आल्या आहेत.इतर प्रभावित भाग: मुलुंड (योगी हिल - बस ४०५ कर्तेल्ड), वर्सोवा यारी रोड (बस २३४), विर नरिमन मार्ग (आदर्श नगर), आणि मुस्तफा बाजार चौक (माझगाव) येथील वाहतूक रे रोड ब्रिज आणि इतर पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली आहे..Missing Link: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकची एक लेन सुरू, दुसरी बंद; वाहतूक पर्यायी मार्गाने, प्रवास करण्याआधी चेक करा.चेंबरचे कव्हर तुटल्याने वाहतूक संथ९० फुटी रस्ता: येथे चेंबरचे कव्हर (गटाराचे झाकण) तुटल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव बस मार्ग क्र. ३१२, ४११, 3४१, १७६ ची वाहतूक प्रभावित झाली आहे..प्रवाशांना आवाहनमुंबईत पावसाचा जोर कायम असल्याने आणि अनेक ठिकाणी वन-वे किंवा वळण मार्ग (Diversions) लागू केल्याने बेस्ट बस काही प्रमाणात विलंबाने धावत आहेत. नागरिकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना वरील बदलांची नोंद घ्यावी असे आवाहन बेस्ट प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.