Mumbai Rain: आनंदवार्ता! बारवी धरणात ५३ टक्के पाणीसाठा; मुंबईतील ७ धरणात किती साठा? आकडेवारी समोर

मुंबई : मागील चार दिवसांपासून मुंबईसह उपनगर जिल्ह्यात पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. मुंबई, ठाणे जिल्ह्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशय क्षेत्रातही चांगला पाऊस पडला असून धरणातील पाणी साठ्यात वाढ होत चालली आहे. बारवी धरणात शनिवारी ५३.२४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा जमा झाला असून भातसा, तानसा, मोडक सागर, अपर वैतरणा, मध्य वैतरण आणि आंध्रा धरणातील पाणीसाठ्यातही उत्तम वाढ झाली आहे. .धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असल्याने बारवी धरणात शनिवारी ५३.२४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा नोंदवण्यात आला आहे. तसेच भातसा, आंध्रा आणि इतर प्रमुख धरणांतील जलसाठ्यात समाधानकारक वाढ झाली आहे. त्यामुळे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, औद्योगिक क्षेत्रांच्या पाणीपुरवठ्याबाबत दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे..Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत खळबळ! शिंदेसेनेच्या महिला नेत्याला अटक, ३ जण फरार; नेमके प्रकरण काय?.बारवी धरणात ६५.७२ मीटर पाणीपातळीशनिवार (ता. १८) रोजी बारवी धरणाची पाणीपातळी ६५.७२ मीटर इतकी नोंदवण्यात आली आहे. सध्या या धरणात १८०.४० दशलक्ष घनमीटर (५३.२४ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे धरणातील आवक कायम असून पुढील काही दिवसांत जलसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..बीएमसीच्या (BMC) जलअभियंता विभागाच्या माहितीनुसार, मुंबईत कोसळत असणाऱ्या पावसामुळे रविवार (१९ जुलै) रोजी मुंबईतील सातही जलाशयांत ७,५८,२४५ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा जमा झाला आहे. हा साठा एकूण उपयुक्त साठवण क्षमतेच्या सुमारे ५२.३९ टक्के इतका आहे. 'तानसा' तलावात ८४.३७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. तसेच 'मोडक सागर'मध्ये ७९.१२ टक्के, मिडल वैतरणा आणि अप्पर वैतरणा मधील पाणीसाठा अनुक्रमे ४६.७८ टक्के आणि ३१.८० टक्के इतका आहे. तर सर्वात मोठ्या 'भातसा' तलावात एकूण उपयुक्त साठवण क्षमतेच्या ४६.७९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे..Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.