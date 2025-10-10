HC Slams Police Over Illegal Arrest Directs Proper Procedure for Re Arrest

HC Slams Police Over Illegal Arrest Directs Proper Procedure for Re Arrest

Esakal

मुंबई

तपास यंत्रणांची चूक! आरोपीला सोडा आणि पुन्हा अटक करा, मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्याचार प्रकरणातील आरोपीची अटक बेकायदेशीर ठऱवलीय. त्याला सोडून पुन्हा अटक करा असे आदेश कोर्टाने दिलेत. तसंच तपास यंत्रणांना चुकीबद्दल फटकारलं आहे.
Published on

मूकबधिर महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणातील आरोपीला सोडून त्याला पुन्हा अटक करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. आरोपीला केलेली अटक बेकायदा असल्यानं त्याच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आलेत. गुरुवारी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आरोपीची आधी सुटका करा आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून त्याला पुन्हा अटक करता येऊ शकते असंही न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले.

