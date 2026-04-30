९० वर्षीय महिलेला दिलासा, २० वर्षे सुनावणी घेऊ नये म्हणणाऱ्या हायकोर्टानं बदलला आदेश, दिली पुढची तारीख

Bombay High Court Revises Order: एका मानहानीच्या खटल्याला आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात असलेल्या पक्षकारांमधील अहंकाराची लढाई असल्याचे संबोधित करून प्रकरणाला २०४६ पर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी (ता. २९) आदेशात बदल करून न्यायालयाने हे प्रकरण जुलैमध्ये सूचीबद्ध केले. एका ९० वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर २० वर्षांनी सुनावणी घ्यावी, तोपर्यंत तारीख देऊ नये असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. High Court Gives New Hearing Date After Controversial Order.याचिकाकर्तीच्या वतीने बुधवारी (ता. २९) उपस्थित वकील स्वराज जाधव यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून, मंगळवारी दिलेल्या आदेशातून आपल्याविरोधात केलेली टिप्पणी वगळण्याची विनंती केली. न्या. जितेंद्र जैन यांनी ही विनंती स्वीकारली आणि आदेशातील शेरा वगळण्याचे आदेश देऊन सुनावणीची तारीख २०४६ वरून बदलून १५ जुलै २०२६ला ठेवली..तारिणीबहेन देसाई आणि इतरांनी २०१७ मध्ये त्यांच्या सोसायटीच्या काही सदस्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीवर सुनावणी सुरू होती. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात असलेल्या पक्षकारांमधील अहंकाराच्या लढाईमुळे न्यायव्यवस्थेत अडथळा निर्माण झाला. पक्षकारांची अशी हट्टी भूमिका न्यायालयाला अधिक प्राधान्य आणि आवश्यक असलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखते, असे निरीक्षणही न्या. जैन यांनी नोंदवले होते..यापूर्वी, न्यायालयाने पक्षकारांना हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवण्यास सांगितले होते. बिनशर्त माफी मागून या खटल्याचा निपटारा होऊ शकतो, असे म्हटले होते. तथापि, प्रतिवादी जे जवळपास ९० वर्षांचे आहेत, ते अजूनही मानहानीचा खटला पुढे चालवण्याचा आग्रह धरत आहेत. पुढील २० वर्षांसाठी हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ नये, याव्यतिरिक्त मी अधिक काही सांगू इच्छित नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हे प्रकरण २०४६पर्यंत तहकूब करताना, याचिकाकर्ते ज्येष्ठ नागरिक आहेत या कारणास्तव या प्रकरणाला कोणत्याही परिस्थितीत प्राधान्य देऊ नये, असेही शेवटी न्यायालयाने अधोरेखित केले होते.