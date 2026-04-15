मुंबई

Mumbai News: ऑफिसच्या मीटिंगदरम्यान महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे पाहणे हा गुन्हा नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल

Bombay High Court voyeurism ruling: एकमेव आरोप हा आहे की त्याने कार्यालयीन बैठकांदरम्यान महिलेच्या स्तनांकडे टक लावून पाहिले. हे अनुचित वर्तन आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका गुप्तपणे पाहण्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, महिला सहकाऱ्याच्या शरीराकडे टक लावून पाहणे चुकीचे आहे, परंतु त्याला गुप्तपणे पाहण्याचा गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने हा निकाल बुधवार, ८ एप्रिल रोजी दिला. हे प्रकरण अभिजीत बसवंत निगुडकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य असे आहे.

Loading content, please wait...
