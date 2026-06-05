मुंबई

Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल

Mumbai Faces 24 Major High Tides During Monsoon 2026 : मुंबईत यंदाच्या पावसाळ्यात 24 मोठ्या भरती येणार असून 14 ते 19 जूनदरम्यान सलग सहा दिवस समुद्राला उधाण येणार आहे.
Mumbai high tide alert during monsoon 2026

Mumbai high tide alert during monsoon 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : मुंबईत मॉन्सूनचे आगमन होण्याच्या बेतात असतानाच, महापालिकेने मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा इशारा (Mumbai High Tide Alert) दिला आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात, म्हणजेच जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत अरबी समुद्राला २४ वेळा ‘मोठी भरती’ येणार आहे.

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