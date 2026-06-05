Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल

मुंबई : मुंबईत मॉन्सूनचे आगमन होण्याच्या बेतात असतानाच, महापालिकेने मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा इशारा (Mumbai High Tide Alert) दिला आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात, म्हणजेच जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत अरबी समुद्राला २४ वेळा ‘मोठी भरती’ येणार आहे. .विशेष म्हणजे, चालू जून महिन्यातच १४ ते १९ जूनदरम्यान सलग सहा दिवस समुद्राला उधाण येणार आहे. या वेळी साडेचार मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत. या भरतीच्या काळात जर मुंबईत मुसळधार पाऊस झाला, तर शहरातील पाण्याचा निचरा होणे कठीण होऊन मुंबई जलमय होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे पालिकेने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि भरतीच्या काळात समुद्रकिनाऱ्यांवर जाणे टाळण्याचे कडक आवाहन केले आहे..पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या पावसाळ्यातील सर्वात मोठी आणि सर्वोच्च भरती १६ जुलैला दुपारी १.३६ वाजता येईल. जेव्हा समुद्रात ४.८९ मीटर उंचीच्या लाटा उसळतील..IMD Monsoon Update : देवभूमीत आनंदघन अवतरले, महाराष्ट्रासाठीही गूड न्यूज! अरबी समुद्रातील अडथळे दूर, मॉन्सून कोकणात कधी धडकणार?.सुरक्षा पथके तैनात करणारमोठ्या भरतीच्या दिवशी किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी. चौपाटी, नरिमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया किंवा वांद्रे बँडस्टँडसारख्या समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटनासाठी जाणे पूर्णपणे टाळावे. जीवितहानी टाळण्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी महापालिकेद्वारे वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे नागरिकांनी काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे. सर्व चौपाट्यांवर पालिकेचे जीवरक्षक आणि विशेष सुरक्षा पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या दिवसांमध्ये मुंबईकर, पर्यटकांनी स्वतःची काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Revdanda Bridge : कोकणचा प्रवास होणार सुपरफास्ट! 1200 कोटींच्या रेवदंडा खाडीपुलाच्या कामाला वेग; वळसा घालून जाण्याचा फेरा वाचणार, कधीपर्यंत पूर्ण होणार प्रकल्प?.चार महिन्यांचे वेळापत्रकजून २०२६ (सलग सहा दिवस) : १४ जून (४.६५ मी.) पासून ते १९ जून (४.६४ मी.) पर्यंत सलग सहा दिवस समुद्राला मोठी भरती असेल. यात १६ जून रोजी दुपारी १.०५ वाजता ४.८७ मीटर उंचीच्या लाटा उसळतील.जुलै २०२६ (सलग सहा दिवस) : १३ जुलै (४.५३ मी.) ते १८ जुलै (४.६६ मी.)दरम्यान तीव्र भरती असेल.ऑगस्ट २०२६ (सलग पाच दिवस) : १२ ऑगस्ट (४.६८ मी.) ते १६ ऑगस्ट (४.५० मी.) या काळात समुद्र खवळलेला राहील. १३ आणि १४ ऑगस्टला लाटांची उंची ४.८० मीटरच्या पार असेल.सप्टेंबर २०२६ (सलग सात दिवस) : १० सप्टेंबर (४.५७ मी.) ते १३ सप्टेंबर (४.५१ मी.) आणि महिनाअखेरीस २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या काळात मध्यरात्री समुद्राला मोठी भरती येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.