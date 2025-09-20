मुंबई

Mumbai Highway: मुंबईचा महामार्ग कसा ठरतोय प्रवाशांसाठी ‘डेथ ट्रॅप’? रुग्णवाहिका अडकली, बाळाचा मृत्यू झाला! जबाबदारी कोण घेणार?

Traffic Jam Mumbai Highway: भीषण वाहतूक कोंडीमुळे पाच तास रुग्णवाहिका अडकून पडली आणि दोन वर्षाचा मुलाचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला. त्यामुळे या प्रश्नांवर गंभीर विचार व्हायलाच हवा.
Mumbai Highway

Mumbai Highway

esakal

सकाळ वत्तसेवा
Updated on

तुम्ही शहरात आहात, मुंबईजवळ राहताय म्हणजे सगळ्या हक्काच्या सुविधा तुम्हाला मिळतीलच, याची अजिबात खात्री नाही. जगताय व्यवस्थित - ठीक आहे. पण काही प्रॉब्लेम असेल तर प्रशासन तुमचा जीव वाचवायची जबाबदारी घेईल का, हा प्रश्न आहे.. आणि तो खरंच मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Expressway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com