Mumbai Highway: मुंबईचा महामार्ग कसा ठरतोय प्रवाशांसाठी ‘डेथ ट्रॅप’? रुग्णवाहिका अडकली, बाळाचा मृत्यू झाला! जबाबदारी कोण घेणार?

तुम्ही शहरात आहात, मुंबईजवळ राहताय म्हणजे सगळ्या हक्काच्या सुविधा तुम्हाला मिळतीलच, याची अजिबात खात्री नाही. जगताय व्यवस्थित - ठीक आहे. पण काही प्रॉब्लेम असेल तर प्रशासन तुमचा जीव वाचवायची जबाबदारी घेईल का, हा प्रश्न आहे.. आणि तो खरंच मोठा गंभीर प्रश्न आहे..प्रशासनाची अनास्था आणि आपल्या 'चलता है' मानसिकतेमुळे मुंबईत काल दोन वर्षांच्या एका मुलाला जीव गमवावा लागला. आता ही बातमी धक्कादायकही वाटेनाशी झाली आहे, एवढं आपण सगळ्याला सरावलो आहोत.दोन वर्षांचा तो मुलगा इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. गंभीर जखमी झालेल्या त्या मुलाला तातडीनं जवळच्या गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल केलं. तिथे तातडीचे प्राथमिक उपचार झाले, पण सीटी स्कॅनसह इतर पुढच्या उपचारांसाठी त्याला मोठ्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला देण्यात आला..असह्य वेदनांशी झगडण्याची ती दुर्दैवी गोष्ट इथे खऱ्या अर्थानं सुरु होते. गॅलेक्सीमधून दुसऱ्या रुग्णालयात खरं तर २० मिनिटांत पोचणं अपेक्षित होतं. पण मुंबई-अहमदाबाद रस्त्यावरच्या भीषण वाहतूक कोंडीमुळे पाच तास ती रुग्णवाहिका अडकून पडली. त्या मुलाची तब्येत खालावली. चिंतेत पडलेल्या त्याच्या नातेवाईकांनी इतरत्र मदतीसाठी धावाधाव सुरु केली. अखेर एक दुचाकीस्वार त्यांच्या मदतीला धावला.वाहतूक कोंडीशी झगडून कसंबसं त्या मुलाला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण तोपर्यंत त्या दोन वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता..Mumbai Local Megablock: रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक! लोकल फेऱ्यांमध्ये अनेक बदल, पाहा वेळापत्रक .वाहतूक कोंडीमुळे तडफडून झाला मृत्यूगेल्याच महिन्यात याच महामार्गावरील अशाच भीषण वाहतूक कोंडीमुळे एका ४९ वर्षीय महिलेचाही मृत्यू झाला होता. त्याही वेळी त्या महिलेला घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका चार तास कोंडीत अडकली होती. वेदनेनी तडफडून तिचा जीव गेला.या दोन घटना सध्या समोर आल्या आहेत, म्हणून चर्चेत आहेत. रोजच्या वाहतूक कोंडीत किती जणांचे किती प्रकारचे नुकसान होत असेल, याची मोजदाद करणे शक्य नाही.मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतूक कोंडीनं या दोघांचा जीव घेतला आहे. वर्दळीच्या रस्त्यांवर जड वाहनांना प्रवेश नसल्याचे आदेश आहेत. पण कुणीही ते पाळत नाही, हे चित्र पोलिस, प्रशासन आणि सरकार सोडून सगळ्यांना दिसत असतं..मुंगीच्या गतीनं चालणारं प्रशासनNH48 म्हणजेच मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणे ही चालकांच्या आणि प्रवाशांच्या संयमाची कसोटी असते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या महामार्गावर वाहतूक कोंडीची भीषण समस्या भेडसावत आहे. महामार्गाची दुरुस्ती करण्यासाठी २०२३ च्या डिसेंबरमध्ये या महामार्गावर काँक्रिट ओव्हरले करण्याचा प्रयोग सुरु केला. एप्रिल २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. ते तसं झालं आहे का, याचं उत्तर या महामार्गावरून प्रवास करणारे देऊ शकतात..पण असमान रस्ते, खड्डे, जड वाहनांची अनधिकृत वाहतूक आणि पार्किंग, अतिक्रमणं, सर्व्हिस रोडसाठी व्यवस्थित एक्झिट बांधायला विसरणं, राँग साईडनं धावणारी वाहनं या असंख्य समस्यांकडे पोलिस, प्रशासन आणि सरकार या तिघांनीही अक्षम्य दुर्लक्ष केलं आहे.बाकी सगळं होत राहील - पण या दोन दुर्दैवी मृत्यूची जबाबदारी कोण स्वीकारणार आणि अशा घटना यापुढे तरी टाळल्या जाणार का, याचं उत्तर कधी मिळेल, हे सध्या तरी माहीत नाही..Mumbai Traffic: मुंबईची कोंडी फुटणार! 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग .