मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांचं हॉटेलमध्ये खाणं पिणं महागणार, खाद्यपदार्थांच्या दरात १०-१५ टक्क्यांची वाढ, कधीपासून होणार लागू?

Mumbai Restaurant Price Hike: मुंबईतील हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील खाद्यपदार्थांच्या दरात १० ते १५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Restaurant food price Hike

Restaurant food price Hike

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुढील आठवड्यापासून हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ केली जाणार आहे. यामुळे महागाईपासून त्रस्त असणाऱ्या मुंबईकरांच्या खिशाला आणखी फटका बसणार आहे.

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