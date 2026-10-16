Mumbai News: मुंबईकरांचं हॉटेलमध्ये खाणं पिणं महागणार, खाद्यपदार्थांच्या दरात १०-१५ टक्क्यांची वाढ, कधीपासून होणार लागू?

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुढील आठवड्यापासून हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ केली जाणार आहे. यामुळे महागाईपासून त्रस्त असणाऱ्या मुंबईकरांच्या खिशाला आणखी फटका बसणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, 'इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन' (AHAR) पुढील आठवड्यापासून हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांच्या किमतीत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि स्वच्छता व आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी येणारा खर्च यामुळे ही दरवाढ केली जाणार आहे..Pradeep Purnekar Death: हत्येपूर्वी परिसरात रेकी! तपासातून उलगडला घटनाक्रम, गोळीबाळानंतर वार .या दरवाढीबाबत AHAR चे अध्यक्ष विजय के. शेट्टी यांनी असे म्हटले की, "कच्च्या मालाच्या किमती वाढण्यासोबतच इतर खर्चही वाढले आहेत. कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे स्वच्छतेचे प्रशिक्षण द्यावे लागत आहे, त्यानुसार त्यांचे पगारही वाढवावे लागत आहेत. .इतकेच नव्हे तर अधिक प्रभावी आणि आधुनिक (इलेक्ट्रिक) स्वच्छता उपकरणांचा वापर करणेही आवश्यक झाले आहे." त्यामुळे हॉटेलमधील ही दरवाढ केवळ नफा वाढवण्यासाठी नसून, अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सेवा यांचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी गरजेचे आहे..महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्यातील पहिले रेल्वे शीतगृह; दोन हजार टन साठवण क्षमता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.