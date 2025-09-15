मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईत विजांसह ढगांचा गडगडाट! पुढील ३ तास महत्त्वाचे, हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

Maharashtra Weather Update: मुंबईसह राज्यभरात परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. अशातच हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबई : रविवार रात्रीपासून मुंबईसह राज्यभरात परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. अनेक भागात ढगांच्या गडगडाटासह पावसाच्या संततधार कोसळत आहेत. यामुळे सखल भागात पाणी साचले असून वाहतूक देखील विस्कळीत झाली आहे. अशातच हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

