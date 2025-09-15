Mumbai Rain: मुंबईत विजांसह ढगांचा गडगडाट! पुढील ३ तास महत्त्वाचे, हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

मुंबई : रविवार रात्रीपासून मुंबईसह राज्यभरात परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. अनेक भागात ढगांच्या गडगडाटासह पावसाच्या संततधार कोसळत आहेत. यामुळे सखल भागात पाणी साचले असून वाहतूक देखील विस्कळीत झाली आहे. अशातच हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आज मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. तसेच, विजांच्या कडकडाटासह ३० ते ४० किमी प्रती तास वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गरज असेल तरंच घराबाहेर पडा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी किंवा अधिकृत माहितीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाच्या 1916 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असं आवाहन बीएमसीने केले आहे..फळांमध्ये गोडवा कुठून येतो? निसर्गाचा हा चमत्कार कसा घडतो?.रेल्वे वाहतूक विस्कळीतमुंबईत कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेल्वे ट्रॅकवर पाणी साचले आहे. परिणामी लोकल गाड्यांवर परिणाम झाला असून अनेक गाड्या उशिराने धावत आहेत. त्यामुळे सकाळच्या वेळेत कामावर निघालेल्या कर्मचाऱ्यांना लेट मार्क लागत आहे..वाहतूक कोंडीआज सकाळ पासून मुंबई पूर्व उपनगरात पावसाच्या धारा कोसळत आहेत. तसेच मुंबईच्या पूर्व उपनगरात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर धुक पसरले आहे. यामुळे दृश्यमान परिस्थिती निर्माण झाली असून याचा फटका रस्ते वाहतुकीला बसताना दिसत आहे. त्याचबरोबर ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याचे देखील आढळून येत आहे..पाणी साचल्याची नोंदमुंबईत सकाळी अनेक भागात पाणी साचले होते. किंग्ज सर्कल, सायन, भायखळा, महालक्ष्मी आणि अगदी उंच पेडर रोडवरही पाणी साचल्याची नोंद झाली. दरम्यान, पावसाचा जोर वाढत असून सखल भागातही पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे..Mumbai News: एल्फिन्स्टन पूल बंदचा फटका! वाहतूक कोंडीसह मुंबईकरांच्या खिशालाही भुर्दंड .अंधेरी सबवे बंदमुंबईतील अंधेरी सबवे येथे एक ते दीड फूट पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीसाठी बंद करावा लागला. परिणामी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्ग म्हणून गोखले पुलावरून वाहने वळवण्याचा सल्ला जारी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.