समृद्धीवर सराफ व्यापाऱ्याला लुटलं, 4,78,79,000 रुपये किंमतीचं सोनं अन् रोकड घेऊन दरोडेखोर फरार

समृद्धी महामार्गावर मुंबईतील सराफ व्यापाऱ्याला लुटल्याची घटना घडलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे या लुटीत सराफ व्यापाऱ्याचा चालकही दरोडेखोरांना सामील होता. २२ ऑगस्टला मुंबईतील सराफ व्यापारी शेषमलजी जैन हे खामगाव इथं व्यापारासाठी आले होते. ते मुंबईला जात असताना मेहकर टोल नाक्याच्या पुढे कार थांबवून दरोडा टाकण्यात आला. कार चालकानं मला फ्रेश व्हायचंय म्हणत गाडी थांबवली आणि दबा धरून बसलेल्या दरोडेखोरांनी डाव साधला. दरोडेखोरांसोबत चालकही पळून गेला आहे. .दरोडेखोरांनी शेषमलजी जैन यांच्या डोळ्यात मिरची पावडर टाकली. त्यानंतर कारमध्ये असलेले जवळपास पावणे पाच किलो सोन्याची बॅग आणि रोकड घेऊन दरोडेखोर पसार झाले. यावेळी दरोडेखोरांच्या गाडीतूनच शेषमलजी यांचा चालकही पळून गेला. या घटनेनंतर शेषमलजी यांनी पोलिसांना फोन केला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमी झालेल्या व्यापारी शेषमलजी जैन यांना रुग्णालयात नेलं..रात्रभर नोटा जाळत होता सरकारी इंजिनिअर तरी पैसे शिल्लक, छाप्यात सापडलं मोठं घबाड; कोट्यवधींच्या राखेसह रोकड जप्त.पोलिसांनी नाकाबंदी करत दरोडेखोरांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. पण दरोडेखोरांची कार अकोल्यातील पातुर इथं आढळून आली. दरोडेखोर मात्र पसार झाले होते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून अधिक तपास होत आहे..समृद्धी महामार्गावर अपघाताचं प्रमाण सुरुवातीला प्रचंड वाढलं होतं. त्यानंतर अलिकडच्या काळात अपघातांची संख्या कमी झालीय. पण वाहनांवर दगडफेकीच्या, लुटीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या प्रकारामुळे आता पुन्हा एकदा समृद्धी महामार्ग चर्चेत आलाय.