Mumbai Emergency Helpline Numbers: मुंबईत दरड कोसळल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत कोणता नंबर डायल कराल? जाणून घ्या सर्व हेल्पलाईन क्रमांक

Here Are Mumbai’s Key Emergency Numbers: मुंबईतील घाटकोपर परिसरातील गौसिया चाळ परिसरात आज पहाटे डोंगराचा मोठा दगड ३-४ घरांवर पडला अन् त्यात ७ जणांना आपले जीव गमवावे लागले. पावसाळ्यात मुंबईत दरड कोसळण्याचे आणि जुन्या इमारती पडण्याच्या घटना यापूर्वीही अनेकदा घडल्या आहेत. अजूनही अशी अनेक ठिकाणं आहेत, जिथे दरड कोसळण्याची शक्यता आहे किंवा अशा अनेक धोकादायक इमारती आहेत, ज्या पडू शकतात. अशा परिस्थितीत तुमच्यासमोर असं काही घडल्यास, सर्वात आधी मदतीसाठी कोणत्या क्रमांकावर संपर्क कराल? .बुधवारी पहाटे घाटकोपरमध्ये ( Ghatkopar landslide latest news) दरड कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा ७ झाला आहे. यातील सहा जणं एकाच कुटुंबातील असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अजूनही काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याचं सांगण्यात येतंय. मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचाही समावेश आहे. या घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तिच्या वारसाला ४ लाखांची मदत मुंबई महानगर पालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांनी जाहीर केली. तसेच जखमींना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत केली जाणार आहे..घाटकोपर दुर्घटनेत ५ जणांचा मृत्यू, महापौर रितू तावडेंनी झटकले हात; म्हणे, लोक ऐकत नाहीत.मुंबईतील आपत्कालीन घटनांसाठी हेल्पलाईन नंबरमुंबईत दरड कोसळल्यास किंवा कोणतीही आपत्ती आल्यास सर्वात आधी तुम्ही मुंबई महानगर पालिकेच्या आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधायला हवा. त्यासाठी BMC ने १९१६ हा नंबर जाहीर केलेला आहे किंवा ०२२-२२६९४७२५ / ०२२-२२६९४७२७ या क्रमांकावरही संपर्क साधू शकता..११२ हा सर्व सेवांसाठी एकत्रित एक राष्ट्रीय आपत्कालीन क्रमांक आहे. यावरही तुम्ही तातडीने संबंधित घटनेची माहिती देऊ शकता. माहिती देताना नेमकी घटना कुठे घडलीय, नेमकं काय घडलंय हे नीट सांगायला हवं. शिवाय ढिगाऱ्याखाली काही लोकं अडकले आहेत का, याची ढोबळ माहिती द्यायला हवी. घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी रस्ता खुला आहे की ब्लॉक झाला आहे, हेही स्पष्ट करायला हवं..Mumbai Fire: विलेपार्लेत काळरात्र! 11व्या मजल्यावरील आगीत अडीच वर्षांच्या चिमुकल्यासह मोलकरणीचा मृत्यू.Mumbai emergency helpline numbersअग्निशमन दल : १०१रुग्णवाहिका : १०८ किंवा १०२जिल्हा नियंत्रण कक्ष (मुंबई शहर): १०७७महाराष्ट्र राज्य आपत्कालीन कक्ष: ०२२-२२०२७९९०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.