मुंबई

Mumbai Emergency Helpline Numbers: मुंबईत दरड कोसळल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत कोणता नंबर डायल कराल? जाणून घ्या सर्व हेल्पलाईन क्रमांक

Mumbai landslide emergency helpline numbers : मुंबईतील घाटकोपर परिसरात दरड कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. दुर्घटनेनंतर परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन यंत्रणेशी तातडीने संपर्क साधणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
Mumbai landslide emergency helpline numbers

Mumbai landslide emergency helpline numbers

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Here Are Mumbai’s Key Emergency Numbers: मुंबईतील घाटकोपर परिसरातील गौसिया चाळ परिसरात आज पहाटे डोंगराचा मोठा दगड ३-४ घरांवर पडला अन् त्यात ७ जणांना आपले जीव गमवावे लागले. पावसाळ्यात मुंबईत दरड कोसळण्याचे आणि जुन्या इमारती पडण्याच्या घटना यापूर्वीही अनेकदा घडल्या आहेत. अजूनही अशी अनेक ठिकाणं आहेत, जिथे दरड कोसळण्याची शक्यता आहे किंवा अशा अनेक धोकादायक इमारती आहेत, ज्या पडू शकतात. अशा परिस्थितीत तुमच्यासमोर असं काही घडल्यास, सर्वात आधी मदतीसाठी कोणत्या क्रमांकावर संपर्क कराल?

Loading content, please wait...
BMC
landslide
government helpline
Mumbai news
Mumbai news updates
landslide rescue operations
Marathi News Esakal
www.esakal.com