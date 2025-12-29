Mumbai Local: गर्दीने हैराण प्रवाशांना दिलासा! मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर ट्रेनची संख्या वाढणार; वेळापत्रकात मोठा बदल

मुंबई : पश्चिम रेल्वे कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यान सहाव्या मार्गाचे काम वेगाने सुरू करत आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर, बोरिवली आणि चर्चगेट दरम्यानच्या सेवांची संख्या २२ ने वाढेल. ज्यामुळे प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळेल. ही सेवा जानेवारीमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. लवकरच हे नवीन वेळापत्रकात दिसून येईल. या प्रकल्पाच्या पूर्णतेची बऱ्याच काळापासून वाट पाहिली जात होती..पश्चिम रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रवाशांची गैरसोय कमीत कमी करण्यासाठी काम अत्यंत अचूकतेने केले जात आहे. उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कची प्रवासी क्षमता वाढवण्याचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले कामही बळकट केले जात आहे. हे काम १८ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर, मार्गाची फिटनेस तपासणी आणि इतर आवश्यक कामे केली जातील. रेल्वेच्या दाव्यां असूनही, यासाठी काही वेळ लागेल असे गृहीत धरता येईल. फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत सेवा वाढवता येऊ शकते..Railway: रेल्वे प्रवासाला मिळणार नवे बळ! १८,३६४ कोटींचे प्रकल्प प्रगतिपथावर .सहाव्या मार्गामुळे वांद्रे टर्मिनस आणि बोरिवली दरम्यानच्या उपनगरीय सेवांपासून लांब पल्ल्याच्या गाड्या वेगळ्या करता येतील. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या वेगळेपणामुळे गाड्यांची वक्तशीरता सुधारेल, सुरक्षितता वाढेल आणि विद्यमान ट्रॅकवरील गर्दी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. रविवारी दुपारी पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यान सुरू असलेल्या रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या कामामुळे, दिवसभरात सुमारे २३५ लोकल गाड्या रद्द करण्यात आल्या..याचा थेट परिणाम प्रमुख स्थानकांवर झाला, जिथे प्लॅटफॉर्म नेहमीपेक्षा जास्त गर्दीने भरलेले होते. या रविवारी प्रवाशांना इतर दिवसांपेक्षा जास्त अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. प्रवाशांच्या मते, रेल्वे सेवांना झालेल्या विलंबामुळे कामावर पोहोचण्यास बराच उशीर झाला. स्टेशनवर परिस्थिती आणखी गंभीर होती, जिथे प्लॅटफॉर्म ८ आणि ९ २९ डिसेंबरपर्यंत बंद होते, ज्यामुळे उर्वरित प्लॅटफॉर्मवर ताण वाढला..Mumbai News: मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला! नोकरदारांची अर्धी कमाई हप्ते फेडण्यावर; धक्कादायक अहवाल समोर .रविवारी दुपारी एका प्रवाशाला मोठ्या अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. विरारहून चर्चगेटला जाणे विशेषतः कठीण होते. गाड्या २०-२५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या, ज्यामुळे प्रवाशांची संख्या वाढली. परिणामी, गर्दी नेहमीपेक्षा जास्त होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मुलांच्या शाळेच्या सुट्ट्या देखील सुरू आहेत आणि परिणामी, अधिक लोक बाहेरगावी जात आहेत. हे देखील गर्दीचे एक कारण असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.