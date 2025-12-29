मुंबई

Mumbai Local: गर्दीने हैराण प्रवाशांना दिलासा! मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर ट्रेनची संख्या वाढणार; वेळापत्रकात मोठा बदल

New Train On Mumbai Local: मुंबईत, पश्चिम रेल्वेने ट्रॅकच्या समस्येमुळे अनेक गाड्या रद्द केल्या आणि अनेक गाड्या वळवण्यात आल्या. प्रवाशांना मोठी गैरसोय झाली. जानेवारीपासून त्यांना आनंदाची बातमी मिळेल.
मुंबई : पश्चिम रेल्वे कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यान सहाव्या मार्गाचे काम वेगाने सुरू करत आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर, बोरिवली आणि चर्चगेट दरम्यानच्या सेवांची संख्या २२ ने वाढेल. ज्यामुळे प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळेल. ही सेवा जानेवारीमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. लवकरच हे नवीन वेळापत्रकात दिसून येईल. या प्रकल्पाच्या पूर्णतेची बऱ्याच काळापासून वाट पाहिली जात होती.

