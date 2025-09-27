मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांची धावपळ होणार! 'या' मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; वेळापत्रक पाहाच

Local Train Megablock: रेल्वेमार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. परिणामी अनेक गाड्यांवर याचा परिणाम होणार आहे.
मुंबई : रेल्वेमार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवार (ता. २८) मध्य आणि ट्रान्स हार्बर रेल्वेमार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या विद्याविहार आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गावर ब्लॉक घेण्‍यात येणार आहे. परिणामी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर याचा परिणाम होणार आहे.

