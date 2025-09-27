Mumbai Local: मुंबईकरांची धावपळ होणार! 'या' मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; वेळापत्रक पाहाच

मुंबई : रेल्वेमार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवार (ता. २८) मध्य आणि ट्रान्स हार्बर रेल्वेमार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या विद्याविहार आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. परिणामी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर याचा परिणाम होणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : विद्याविहार ते ठाणे स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गावरकधी : सकाळी ८ ते दुपारी १ः३० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान डाऊन मार्गावरील मेल-एक्स्प्रेस गाड्या अप आणि डाऊन जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार असल्याने त्या १० ते १५ मिनिटे विलंबाने धावतील. .सीरियलच्या अर्ध्या तासाच्या एपिसोडमधून टीव्ही चॅनेल किती रुपयांची कमाई करतं?\n.यामध्ये ११०५५ एलटीटी- गोरखपूर एक्स्प्रेस, १६३४५ एलटीटी-तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्स्प्रेस , १७२२२ एलटीटी-काकीनाडा एक्स्प्रेस, ११०१० पुणे-सीएसएमटी सिंहगड एक्स्प्रेस, १२१२४ पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन एक्स्प्रेस, १२१२६ पुणे-सीएसएमटी प्रगती एक्स्प्रेस,१२१४० नागपूर-सीएसएमटी सेवाग्राम एक्स्प्रेस, २२२२६ सोलापूर-सीएसएमटी वंदे भारत एक्स्प्रेस, १२३२१ हावडा-सीएसएमटी मेल, ११०१२ धुळे- सीएसएमटी एक्स्प्रेस, १७२२१ काकीनाडा-एलटीटी एक्स्प्रेस, १२१६८ बनारस-एलटीटी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस, १२८१२ हटिया-एलटीटी एक्स्प्रेस या गाड्यांचा समावेश आहे..ट्रान्स हार्बर मार्गकुठे : ठाणे ते वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावरकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी, नेरूळ यादरम्यानची लोकल सेवा बंद राहणार आहे..मेगापिक्सेलचा नेमका अर्थ काय आहे? ही खरोखर महत्त्वाची गोष्ट आहे का? वाचा....पश्चिम रेल्वेकुठे : चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रलदरम्यान धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १०:३५ ते दुपारी ३:३५ पर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल (लोकल) स्थानकांदरम्यान सर्व अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील गाड्या जलद मार्गावर चालवल्या जातील. ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरी गाड्या रद्द केल्या जातील आणि काही चर्चगेट गाड्या वांद्रे, दादर स्थानकांवर शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.